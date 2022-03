Ce sont les marques qui vendent le plus d’écouteurs sans fil en ce moment (et oui, Apple est le premier)

Les AirPod d’Apple étaient les écouteurs TWS les plus vendus en 2021.

Si nous parlons d’accessoires pour smartphones, l’un des plus populaires parmi tous les types d’utilisateurs est le casque sans fil et, pour cette raison, nous voyons de plus en plus de fabricants de téléphones lancer un ou plusieurs modèles de casques TWS sur le marché.

S’il y a quelques jours, nous vous disions que les chercheurs de Counterpoint Research avaient publié un classement avec les 10 téléphones les plus vendus de 2021, dont 7 étaient des iPhone, maintenant, un nouveau rapport de l’analyste senior Liz Lee révèle quelles sont les marques les plus sans fil. les écouteurs se vendent en ce moment et, oui, Apple est toujours le premier.

Apple continue de dominer le marché des écouteurs sans fil avec ses AirPods

Ce rapport de Counterpoint Research révèle un secret de polichinelle : Apple était la marque qui a vendu le plus d’écouteurs sans fil en 2021 dans le monde. Selon cette étude, la société basée à Cupertino a connu une croissance de 5 % en glissement annuel par rapport à l’année précédente, malgré une baisse de sa part de marché de 30,3 % en 2020 à 25,6 % en 2021.

Malgré le lancement des AirPods de troisième génération plus tard que prévu, les AirPods et AirPods Pro de deuxième génération ont maintenu leurs ventes à un niveau élevé grâce à une série de promotions tout au long de l’année écoulée.

Une fois introduits, les AirPods 3 ont été d’énormes succès commerciaux en Amérique du Nord et en Europe, deux régions dans lesquelles ils ont dominé le marché des écouteurs TWS au quatrième trimestre 2021.

La deuxième place de ce classement est occupée par le géant chinois Xiaomi, qui a maintenu sa part de marché de 9% par rapport à l’année précédente, et la troisième marche du podium est occupée par le constructeur coréen Samsung, qui a connu une croissance de 33% par rapport à à l’année précédente. , grâce aux ventes des Galaxy Buds Pro et Galaxy Buds 2 qui ont été lancés sur le marché respectivement au premier semestre et au second semestre.

Parmi les autres marques de casques sans fil, Skullcandy et boaT ont connu la plus forte croissance en 2021, principalement grâce à une augmentation des ventes dans les principales régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Inde.

Ce rapport révèle également que les écouteurs sans fil de moins de 50 $ étaient les meilleurs vendeurs avec 35 % de part de marché et que la croissance des ventes dans la fourchette de prix de 50 $ à 100 $ était remarquable, passant de 13 % en 2020 à 17 % en 2021. Cette croissance a été menée par deux marques en particulier : Xiaomi et JBL.

L’une des raisons qui explique cette croissance est l’augmentation de la concurrence dans cette gamme de prix, puisque l’année dernière des fabricants tels que OnePlus, realme ou OPPO sont entrés pleinement sur le marché des écouteurs TWS avec des modèles avec un excellent rapport qualité-prix, dynamisant ainsi le marché. croissance en 2021.

En revanche, les ventes d’écouteurs sans fil de plus de 200 dollars ont également augmenté de 2% par rapport à l’année précédente, passant de 14 à 16% de part de marché et Apple a accaparé cette gamme de prix, puisque plus de 75% des 200$+ Les écouteurs TWS vendus en 2021 étaient des AirPods.

