3 applications Android que vous pouvez utiliser pour économiser sur le prix du carburant/essence

Ces trois applications qui vous aideront à économiser de l’argent sur le carburant.

Dans un contexte où le prix de l’essence comme du diesel explose complètement, votre mobile Android peut être un allié de taille pour vous aider à faire des économies lors du plein de votre véhicule.

Pour cette raison, à cette occasion, nous sommes ici pour parler des 3 meilleures applications Android que vous pouvez utiliser pour économiser du carburant.

L’application Android la plus complète que vous pouvez utiliser pour économiser du carburant est Fuelio, une application qui vous permet de suivre les dépenses de votre véhicule, voiture ou moto, telles que la consommation de carburant et les dépenses mensuelles que vous y consacrez. Pour ce faire, il dispose d’une fonctionnalité qui vous indique les stations-service les moins chères à proximité de votre position, afin que vous puissiez contrôler le coût de votre ravitaillement.

L’une des fonctions les plus utiles de Fuelio est la Calculatrice, puisque, grâce à elle, vous pourrez calculer combien il vous en coûte pour aller au travail en voiture tous les jours. Pour ce faire, il vous suffit d’accéder à l’onglet Calculatrice et de saisir les kilomètres que vous parcourez pour vous rendre au travail, le prix auquel nous avons fait le plein la dernière fois et la consommation de votre voiture.

Une fois cela fait, Fuelio vous montrera le coût total du trajet, pouvant savoir combien vous économiserez si vous réduisez la consommation de votre véhicule.

En plus des dépenses en carburant, cette application vous permet également d’enregistrer d’autres dépenses telles que l’ITV, la taxe de circulation ou les dépenses en pneus ou en réparations en atelier.

Fuelio est une application totalement gratuite qui nous permet de faire une sauvegarde de toutes les données de notre véhicule dans divers services de stockage en nuage tels que Google Drive ou Dropbox.

La deuxième application de cette sélection est Drivvo, une application gratuite qui permet de contrôler les dépenses générées par votre véhicule : carburant, entretien, financement, taxes et autres dépenses comme les amendes ou les péages.

Si nous nous concentrons sur la partie carburant, Drivvo vous fournit des informations sur le coût mensuel de l’essence pour votre voiture ou votre moto à travers des rapports complets et des graphiques qui vous montrent des détails aussi intéressants que les kilomètres parcourus par litre, le total des kilomètres parcourus, la dépense par kilomètre ou le calcul du carburant par station-service.

Drivvo est une application gratuite avec des publicités qui a une version payante qui déverrouille certaines fonctionnalités supplémentaires telles que la suppression des publicités, la sauvegarde dans le cloud, la synchronisation des données entre les appareils ou l’exportation des données de votre véhicule au format CSV. La version Pro de Drivvo coûte 12 euros par an.

La troisième application Android que vous pouvez utiliser pour économiser du carburant est Simply Auto, un outil qui vous permettra de surveiller la consommation de carburant de votre véhicule. Pour ce faire, il vous suffit d’entrer les données du coût du carburant et des kilomètres parcourus avec un ravitaillement et Simply Auto vous montrera une série de statistiques et de graphiques qui vous permettront de réduire le coût de l’essence et d’améliorer le rendement énergétique.

Pour calculer l’efficacité énergétique de votre voiture ou de votre moto, Simply Auto vous demande des données telles que l’indice d’octane de l’essence, la marque et le modèle de votre voiture ou la station-service où vous faites habituellement le plein.

Simply Auto est une application entièrement gratuite qui, comme Fuelio, vous permet de sauvegarder les données de votre véhicule dans le cloud et de les synchroniser avec d’autres appareils Android.

Rubriques connexes : Applications gratuites