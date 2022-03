C’est un accessoire indispensable pour votre nouveau mobile Samsung

Les nouveaux mobiles Samsung arrivent sans accessoire fondamental pour leur utilisation correcte, vous devrez l’acheter séparément si vous n’en avez pas chez vous.

L’une des décisions les plus controversées que Samsung ait prises ces dernières années est de ne pas inclure de chargeur dans la boîte de certains de ses nouveaux mobiles. Cela a commencé comme une stratégie utilisée avec les terminaux les plus avancés, mais le constructeur a confirmé que ses nouveaux mobiles bon marché n’auront pas non plus de chargeur.

Il existe deux solutions à ce problème si votre prochain smartphone est de Samsung. D’une part, que vous utilisez un chargeur que vous avez déjà chez vous. D’autre part, que vous achetez le chargeur Samsung séparément. Bien sûr, le modèle de chargeur que vous devez acheter dépend de la charge rapide que le mobile prend en charge.

La puissance maximale supportée par un Samsung est de 45W, il faut donc acheter le chargeur 45W, en vente chez Amazon aux alentours de 40 euros. Si la charge rapide de votre smartphone est de 25W, pour moins de 20 euros vous pouvez acheter le chargeur mural 25W pour environ 15 euros. Enfin, il y a aussi le chargeur 15W pour environ 11 euros. Tous sont en vente sur Amazon.

Achetez un chargeur, indispensable pour votre nouveau mobile Samsung

Etant donné que Samsung ne prévoit pas d’accompagner ses terminaux du chargeur correspondant, mais bien au contraire, il est temps de découvrir quel type de chargeurs Samsung vous pourrez acheter. Le plus puissant de tous est celui de 45 W, qui est celui que vous devriez acheter si vous avez le Samsung Galaxy S22+ ou le Galaxy S22 Ultra. C’est vrai, ces deux terminaux haut de gamme supportent la charge rapide maximale développée par Samsung : 45W.

Si on descend d’un cran dans le niveau de puissance, on retrouve la charge rapide de 25W. Par exemple, il est présent dans le Samsung Galaxy S22 et le Samsung Galaxy S21 FE 5G, pour n’en citer que quelques-uns.

Attention, car ces modèles cités jusqu’ici sont également compatibles avec la recharge sans fil. Pour les recharger, en plus du chargeur 25W, vous pouvez également utiliser le chargeur sans fil Samsung, en vente sur Amazon.

Nous continuons d’analyser le catalogue mobile de Samsung pour vous dire qu’il dispose également de mobiles prenant en charge la charge rapide de 15 W, qui se situent généralement dans le segment inférieur. Par exemple, le nouveau Samsung Galaxy A13 4G dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 15 W. Vous savez, le chargeur à utiliser si vous achetez ce nouveau smartphone est celui de 15W, qui est aussi généralement le moins cher.

Pour des raisons de durabilité et de protection de l’environnement, la société sud-coréenne a décidé de se passer d’un accessoire aussi important que le chargeur. Il semble que si vous achetez un nouveau téléphone Samsung, qu’il soit cher ou pas cher, vous devrez trouver une solution pour le recharger.

Si vous n’en avez pas chez vous qui s’adapte à la charge rapide de votre nouveau Samsung, il va falloir en acheter un, c’est indispensable pour tirer le meilleur parti du terminal. Bien entendu, il est toujours possible d’acheter un chargeur d’une autre marque.

