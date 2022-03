EMUI 12 : fonctionnalités, téléphones Huawei qui seront mis à jour et dates

Nous vous donnons toutes les informations sur EMUI 12, la couche de personnalisation de Huawei. Découvrez leurs actualités, les téléphones qui se mettront à jour et les dates d’arrivée.

La version la plus récente d’EMUI, la couche de personnalisation de Huawei, est EMUI 12. Ce système d’exploitation atteindra une bonne partie des téléphones mobiles que le fabricant a lancés en dehors de la Chine, car il faut se rappeler que dans le pays asiatique, les smartphones ont HarmonyOS, Le propre système d’exploitation de Huawei.

EMUI 12 arrive chargé de nouvelles fonctionnalités qui affectent à la fois la conception et les performances ainsi que d’autres sections très intéressantes. Si vous avez un mobile Huawei, nous vous recommandons de prêter attention à ce guide complet, car nous allons détailler toutes les actualités d’EMUI 12, les mobiles qui se mettront à jour vers cette nouvelle version et les dates prévues pour son arrivée. Commençons!

Actualités et fonctionnalités d’EMUI 12

Huawei a présenté EMUI 12 en août 2021, une version de son système d’exploitation basé sur Android axée sur ses téléphones mobiles vendus dans le monde. Cependant, cette version possède plusieurs fonctionnalités de son propre logiciel, HarmonyOS.

EMUI 12 intègre des améliorations de performances, ainsi qu’un design plus minimaliste et réaliste dans lequel même la police du texte change. De plus, il est livré avec un panneau de contrôle amélioré, une plus grande sécurité et même des améliorations dans les appels vidéo. Bref, une mise à jour chargée de nouvelles fonctionnalités pour votre Huawei. Voyons ce qu’ils sont individuellement.

Design plus minimaliste et réaliste

La nouvelle version de ce système d’exploitation implique une mise à jour importante de l’esthétique, pariant sur une apparence plus minimaliste, réaliste et raffinée. L’interface utilisateur est dominée par trois couleurs principales : noir, blanc et bleu. Comme nous le voyons dans les images, le blanc sera la couleur d’arrière-plan, le noir dominera dans la police du texte et le bleu apparaîtra comme couleur d’accent.

EMUI 12 apportera également un changement dans les animations, car elles s’inspirent désormais du mouvement des corps célestes dans l’univers. De cette façon, les animations sont plus fluides et plus naturelles, donnant une touche caractéristique aux mobiles de l’entreprise. En fait, Huawei affirme s’être inspiré de la nature pour créer ce design.

Une autre modification de l’esthétique a été l’application du neumorphisme, utilisé pour que les éléments d’interface offrent une plus grande sensation de profondeur. Ainsi, il obtient également une apparence plus moderne et innovante.

Sans aucun doute, parmi les nouveautés du design, la possibilité de pouvoir jouer avec l’esthétique de la police de texte se démarque. Selon Huawei, l’utilisateur pourra ajuster le « poids » et la taille de la lettre, afin que vous puissiez obtenir une meilleure expérience de visualisation lors de la lecture de texte.

Un panneau de contrôle amélioré

Parmi les grandes nouveautés d’EMUI 12 figurent également les changements dans le panneau de contrôle, qui vous donneront accès aux fonctions les plus importantes d’un simple glissement du haut de l’écran vers le bas. De là, vous pouvez connecter vos écouteurs Bluetooth pour écouter de la musique, contrôler la lecture de ces chansons ou activer la connectivité Wi-Fi.

Avec ce panneau de contrôle remanié, vous pourrez également envoyer l’image pour la visualiser sur un écran plus grand ou désactiver l’accès à la localisation. En bref, il vous donne accès à des outils clés sans avoir à quitter l’écran sur lequel vous travaillez actuellement.

Meilleure connexion avec d’autres appareils

Huawei veut améliorer la connexion entre tous ses appareils, il a donc créé un nouveau système de répartition des fichiers entre le mobile et l’ordinateur. De cette façon, depuis votre PC Huawei, vous pouvez accéder aux fichiers stockés sur le smartphone comme s’il s’agissait simplement d’une autre unité de stockage.

Vous aurez la possibilité de voir toutes les images, documents et autres fichiers, ainsi que de les supprimer, de les déplacer vers d’autres dossiers ou de changer leur nom. Toutes ces modifications seront appliquées au mobile, et à aucun moment il n’est nécessaire de connecter les deux appareils avec un câble. Sans aucun doute, une méthode très utile pour partager des fichiers.

Le travail de Huawei pour parvenir à une meilleure connexion entre ses appareils comprend également Device+ Smart Collaboration. C’est une section incluse dans le panneau de contrôle qui vous permet d’échanger rapidement les appareils connectés au mobile. Si vous touchez l’option « Huawei FreeBuds », vous pouvez les connecter rapidement pour écouter de la musique.

Si vous touchez « Huawei Vision », vous pouvez connecter le mobile à la smart TV pour voir les images en grand. D’autre part, il y a aussi l’option d’activer la case « MatePad », qui connectera le smartphone à la tablette Huawei pour pouvoir passer des appels ou envoyer des messages depuis cette dernière. Enfin, avec « MateBook », vous pourrez vous connecter à l’ordinateur pour accéder à la distribution des fichiers que nous avons commentés précédemment.

Appels vidéo « MeeTime »

Une autre des nouveautés d’EMUI 12 arrive avec les appels vidéo croisés appelés « MeeTime ». Grâce à cette fonction, vous pouvez avoir un appel vidéo avec votre mobile Huawei puis le transférer sur l’ordinateur MateBook sans avoir à couper la connexion. Vous pouvez également passer l’appel à la télévision, de sorte que vous aurez une vue d’ensemble. En bref, vous serez toujours connecté au sein de l’écosystème Huawei.

Des performances plus rapides et plus sûres

Enfin, mettre à jour votre mobile Huawei vers EMUI 12 signifie profiter de performances plus rapides et plus sécurisées. Comme l’entreprise l’explique sur le site Web EMUI 12, les pages Web se chargeront pendant que vous les parcourez, vous n’aurez donc pas à attendre qu’elles se chargent complètement pour commencer à les voir.

De plus, EMUI 12 apporte également des améliorations aux problèmes de sécurité. Par exemple, vous pouvez configurer votre smartwatch Huawei comme un appareil de confiance. Ce n’est que lorsque la montre sera connectée au mobile que vous pourrez déverrouiller ce dernier grâce à la reconnaissance faciale.

Quels téléphones Huawei seront mis à jour vers EMUI 12 ?

Lors de l’événement de présentation EMUI 12, Huawei n’a pas confirmé quels téléphones recevraient la mise à jour, cela nous a fait attendre un peu plus longtemps pour le savoir. C’est fin octobre de l’année dernière que la firme a révélé quels 28 smartphones de son catalogue seraient mis à jour vers EMUI 12. Ce sont les suivants :

Huawei Compagnon 40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei P40 Pro

HuaweiP40

huawei compagnon xs

Huawei Compagnon 30 Pro

Huawei Compagnon 30

Huawei P30 Pro

HuaweiP30

Huawei Compagnon 20 Pro

Huawei Compagnon 20RS

Huawei Compagnon 20 X 5G

Huawei Compagnon 20X

Huawei Compagnon 20

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Conception Huawei Mate 10 Porsche

Huawei Compagnon 10 Pro

Huawei Compagnon 10

huawei nova 7

Huawei nova 7 SE

huawei nova 7i

Huawei nova 5T

huawei nova 4

huawei nova 4e

Huawei Y9 Premier 2019

Huawei Y9s

Huawei Y8p

Il convient de mentionner que les mobiles Huawei les plus récents arrivent déjà avec EMUI 12 comme système d’exploitation. Par exemple, les Huawei P50 Pocket et P50 Pro ont EMUI 12 basé sur Android 11. Lorsque nous avons analysé le Huawei Nova 9, nous vous avions déjà dit que c’était le premier smartphone de la firme à avoir cette couche mise à jour. Le Huawei Nova 8i s’ajoute également à la liste.

Date de mise à jour vers EMUI 12

La date de mise à jour d’EMUI 12 proposée par Huawei n’est pas précise. Dès la signature, ils ont indiqué la première moitié de cette année 2022 comme date de début du déploiement de cette mise à jour vers la nouvelle version de la couche de personnalisation. Déjà en novembre dernier, la firme avait confirmé qu’elle ouvrait le programme bêta EMUI 12, la mise à jour est donc proche.

Si vous possédez un mobile Huawei, vous pouvez savoir si sa mise à jour vers EMUI 12 est disponible en accédant à la rubrique « Système et mises à jour ». Si vous avez déjà reçu la nouvelle version, vous n’aurez qu’à la télécharger et l’installer pour profiter de toutes les nouveautés.

Sujets connexes : Huawei