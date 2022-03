8 nouvelles applications de ces dernières semaines que nous vous recommandons d’essayer

Ces 8 nouvelles applications du Play Store valent vraiment la peine, essayez-les !

Si vous faites partie de ceux qui naviguent habituellement sur le Google Play Store à la recherche de nouvelles applications gratuites en tout genre, vous avez de la chance car cette fois nous avons sélectionné pour vous les 8 meilleures nouvelles applications qui ont récemment débarqué dans la boutique d’applications de Google.

Dans cette collection, vous pourrez trouver des applications gratuites vraiment utiles telles que Video Downloader, QR Code Scanner – QR Reader, Secure Camera ou Striking VPN.

Téléchargeur de musique Téléchargement MP3

La première application de cette liste est Music Downloader Mp3 Download, une application gratuite avec laquelle tu peux rechercher, télécharger et lire de la musique libre de droit au format MP3 n’importe où et d’une manière très simple.

Téléchargeur de vidéo

Si au lieu de télécharger de la musique, ce qui vous intéresse est de télécharger des vidéos et des images, vous allez adorer Video Downloader, car cette application gratuite vous permet de télécharger des vidéos et des photos à partir de plateformes comme Instagram, Twitter ou Facebook et de les regarder quand vous le souhaitez merci à son lecteur intégré.

Égaliseur et amplification des basses

Equalizer and Bass Booster est une application gratuite grâce à laquelle vous pouvez améliorer la qualité et amplifier le son de votre musique préférée grâce à son égaliseur 10 bandes et ses effets d’amplification des basses et d’amplification du volume.

Scanner de code QR – Lecteur QR

QR Code Scanner est un lecteur de code QR complet qui vous permet de les scanner non seulement avec la caméra arrière mais aussi avec la caméra avant. De plus, avec cette application, vous pouvez également créer des codes QR et des codes-barres et les enregistrer pour les partager avec qui vous voulez.

L’un des principaux avantages de cette application par rapport à d’autres similaires est que QR Code Scanner – QR Reader crypte toutes les informations des codes QR tels que les pages, le Web, le texte, les contacts, les événements, les e-mails, les téléphones, les réseaux Wi-Fi et les emplacements .

QR Code Scanner – QR Reader est une application entièrement gratuite, avec des publicités, mais sans achats intégrés que vous pouvez télécharger à partir du lien que nous laissons sous ces lignes.

Caméra sécurisée

Secure Camera est une nouvelle application de caméra Android axée sur la confidentialité et la sécurité qui comprend différents modes pour prendre des photos, enregistrer des vidéos et même scanner des codes QR.

De plus, cette application est aussi complète que n’importe quel autre outil similaire, car elle dispose du mode portrait, du HDR, du mode automatique, de la vue nocturne et de la retouche faciale.

Secure Camera est une application gratuite sans publicité ni achat intégré créée par les développeurs de Graphene OS, un système d’exploitation mobile privé et sécurisé compatible avec les applications Android.

Visionneuse PDF sécurisée

En plus de Secure Camera, les développeurs de Graphene OS ont également publié une autre de leurs applications sur Google Play, il s’agit de Secure PDF Viewer, un lecteur PDF complet axé sur la confidentialité et la sécurité qui ne nous demande aucune autorisation pour fonctionner.

Tout comme Secure Camera, cette application est également entièrement gratuite et ne contient ni publicité ni achat intégré.

AniMixPlay – Anime HD

Si vous aimez l’anime, vous devez essayer AniMixPlay, une application qui vient de débarquer sur le Play Store et qui vous permettra de profiter de milliers d’épisodes de votre anime préféré en qualité HD.

AniMixPlay – HD Anime est une application entièrement gratuite, avec des publicités, mais sans achats intégrés que vous pouvez télécharger à partir du lien direct ci-dessous.

VPN frappant

La dernière application de cette liste est Striking VPN, un VPN rapide, sécurisé et gratuit qui vous permettra d’accéder à des sites Web et des applications bloqués, de naviguer sur Internet et de regarder des vidéos en toute sécurité et de manière anonyme.

Striking VPN compte plus de 6 000 serveurs privés virtuels situés dans plus de 70 emplacements à travers le monde, utilise des protocoles de cryptage de haut niveau tels que le masquage IP et DNS, et est très facile à utiliser car il n’y a pas d’enregistrement ou de connexion requis. ce.

