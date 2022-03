Xiaomi lance un curieux gadget pour contrôler vos rideaux avec votre mobile

Le dernier né de Xiaomi est un appareil qui permet d’ouvrir et de fermer les rideaux directement depuis son mobile.

Xiaomi est sans aucun doute le fabricant avec le catalogue le plus complet du marché, car en plus des smartphones, des écouteurs, des smartwatches ou des batteries externes, le géant chinois propose également une gamme de produits intelligents pour la maison appelée MIJIA, où nous pouvons trouver d’un ventilateur qui fonctionne également comme un radiateur à un chauffe-eau à gaz sans eau froide.

Eh bien, le géant chinois vient maintenant d’élargir son portefeuille de produits de l’écosystème MIJIA avec un curieux gadget qui vous permettra de contrôler les rideaux avec votre mobile.

Avec MIJIA Curtain Companion, vous pouvez ouvrir et fermer les rideaux sans vous lever du canapé

La marque chinoise vient de présenter le MIJIA Curtain Companion dans son pays natal, un gadget qui transforme les rideaux ordinaires en rideaux intelligents en quelques secondes.

Pour commencer à utiliser le MIJIA Curtain Companion, il vous suffit de l’accrocher à vos rideaux, quels qu’ils soient, puisque cet appareil ne nécessite pas de type de tringle à rideaux spécifique. En ce sens, ce nouveau gadget Xiaomi est compatible avec les rails en forme de U, les rails en forme de I et également avec les poteaux romains.

Pour garantir sa fixation à la tringle à rideaux, ce curieux gadget dispose d’un système de préhension qui s’y ajuste automatiquement.

Au niveau de l’autonomie, le MIJIA Curtain Companion est équipé d’une batterie de 6 400 mAh qui peut ouvrir et fermer des rideaux jusqu’à 12 kilos et promet jusqu’à 4 mois d’utilisation continue en mode normal et jusqu’à 6 mois en mode longue portée. .

Comme le reste des produits intelligents de Xiaomi, cet appareil peut être contrôlé directement depuis le mobile via l’application MIJIA, grâce à laquelle vous pouvez ouvrir et fermer les rideaux rapidement et facilement. En ce sens, vous devez garder à l’esprit que si vous souhaitez ouvrir et fermer les rideaux dans les deux sens, vous devrez disposer de deux compagnons de rideaux MIJIA et les configurer dans l’application MIJIA en tant que groupe afin qu’ils fonctionnent ensemble.

Le Xiaomi MIJIA Curtain Companion est désormais disponible à l’achat en Chine via Youpin, la plateforme de financement participatif de la firme chinoise, en deux versions : une version générique compatible avec les rails en U et en I dont il dispose au prix promotionnel de 299. yuans, environ 43 euros à changer, et une version spécifique pour les rails de type poste romaine qui a un prix de lancement de 349 yuans, environ 50 euros à changer.

Le coût normal de la version générique du MIJIA Curtain Companion après l’offre de lancement sera de 349 yuans, environ 50 euros à changer, et le prix de la version pour les rails de poteaux romains n’a pas encore été révélé.

