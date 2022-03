Samsung a réalisé un curieux record Guinness avec le déballage le plus épique de l’histoire

Le Samsung Galaxy S22 Ultra a été le protagoniste d’un « unboxing » massif avec plus de 1 800 personnes.

L’ouverture de votre tout nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra pour la première fois doit être une expérience inoubliable, mais faire le « déballage » avec plus de 1 800 personnes, chacune avec son nouveau Galaxy S22 Ultra, doit être l’un de ces événements qui ne sont pas oubliés dans la durée de vie.

Samsung est le protagoniste d’un nouveau record Guinness lié aux mobiles et, la vérité est que l’entreprise l’a réalisé avec un protagoniste de luxe : le Galaxy S22 Ultra récemment sorti. Qu’avez-vous spécifiquement réalisé pour ajouter un nouveau record Guinness ? Découvrons-le.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra, protagoniste d’un record Guinness

Le 5 mars, Samsung a organisé un événement appelé #EpicUnboxing, un nom qui nous faisait déjà prédire que quelque chose d’épique était sur le point de se produire. L’objectif était clair : atteindre le record Guinness du rassemblement du plus grand nombre de personnes faisant du « unboxing » simultané dans différentes villes.

Ce jalon ne nous surprend pas, car il est très similaire à l’un des records Guinness détenus par Xiaomi en 2020. Cependant, cette fois, Samsung a largement dépassé les chiffres obtenus par le constructeur chinois. Concrètement, il a réussi à réunir 1 820 personnes dans 17 villes différentes en Inde pour déballer leur nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra en même temps.

Afin de réaliser ce moment historique, Samsung a envoyé une édition spéciale et anticipée du terminal aux 1 820 utilisateurs sélectionnés pour l’événement. En plus de recevoir le Galaxy S22 Ultra, ils ont également eu droit à la Galaxy Watch 4 et à certains Galaxy Buds 2.

Des villes comme Delhi, Surat et Bangalore étaient chargées d’accueillir cet « Epic Unboxing ». Peu de temps après la célébration, Samsung a confirmé via son compte Twitter en Inde qu’il avait atteint un nouveau record du monde Guinness. Ce n’est pas le premier qu’ils obtiennent avec la famille Samsung Galaxy S22, qui est également devenue la plus réussie, vendant environ 100 000 unités en prévente en seulement trois jours.

« Je suis reconnaissant à tous nos consommateurs et fans épiques qui se sont réunis pour faire de cette journée une véritable histoire pour Samsung », a déclaré Aditya Babbar, PDG et responsable du marketing, Samsung India.

Comme nous vous le disions dans l’analyse du Samsung Galaxy S22 Ultra, il s’agit du meilleur mobile actuellement disponible sur le marché Android. Il a une excellente qualité de construction, le meilleur écran du moment, des performances impressionnantes et jusqu’à 5 ans de mises à jour garanties. Sans aucun doute, Samsung a fait un excellent travail.

