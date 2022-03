Ce mobile 2015 dispose déjà de 6 mises à jour Android, plus que tout autre modèle

Fairphone est un fabricant différent, l’un de ceux qui veulent changer de paradigme et faire durer votre smartphone plus longtemps, nous les avons donc ici pour faire ressortir les couleurs du catalogue Android avec plus de mises à jour.

Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises de la fragmentation et de l’énorme problème que cela signifie pour la plate-forme Android, et pour Google par extension, qu’il existe d’innombrables appareils activés avec des versions obsolètes du système d’exploitation.

En tout cas, on avait aussi commenté récemment, avec l’annonce de Samsung que ses mobiles les plus représentatifs allaient avoir 5 ans de maintenance et de mises à jour, que malheureusement les Google Pixels n’étaient pas non plus les iPhones Android, avec un support assez limité pour une partie de Google lui-même, partie plus intéressée à éviter la fragmentation susmentionnée.

Et c’est là que les gars et les filles de Fairphone se présentent, dans le but de changer le paradigme du marché et de nous permettre d’utiliser nos smartphones aussi longtemps que nous le voulons, à la fois en offrant la possibilité de changer et de mettre à jour les composants ainsi que de maintenir le support pour mises à jour qu’il fait honte à toute la plate-forme Android.

Pas en vain, le Fairphone 2 2015 vient de recevoir sa cinquième mise à jour majeure Android et donc la sixième version du système d’exploitation qu’il utilise, même si la bonne nouvelle n’est pas complète car cette nouvelle mise à jour fait passer le Fairphone 2 jusqu’à Android 10, alors que le le reste a déjà Android 12 et Google fonctionne sur Android 13.

Ce serait déjà une nouvelle qu’un mobile né avec Android 5.1 Lollipop a atteint Android 10, bien que si nous vous disons que Fairphone l’a fait en développant ses propres pilotes et en testant tout en interne, vous accorderez sûrement beaucoup plus de crédit à un tel réalisation d’ingénierie.

Ne vous y trompez pas, les Google Pixels ne sont pas des iPhones Android

En tout cas, comme nous l’ont dit les collègues d’Android Police, nous devons louer la réussite de Fairphone, car le travail d’ingénierie est louable étant donné que le matériel Fairphone 2 n’est même pas pris en charge par Qualcomm pour Android 10 , ce qui a obligé le fabricant à développer et tester tous les pilotes et éléments de l’appareil par lui-même.

Ce serait une nouvelle, de toute façon, qu’un mobile né avec Android 5.1 Lollipop soit mis à jour vers Android 10, montrant que le changement de paradigme est en effet possible si les différents fabricants de smartphones et de composants s’engagent à maintenir leurs supports.

Il est à noter que les bêta-tests ont commencé en novembre 2021 et se sont terminés cinq mois plus tard, montrant qu’il n’a pas été facile d’amener Android 10 sur ce smartphone déjà ancien et qu’il y a eu beaucoup à tester en amont.

Aujourd’hui marque une étape importante pour nous chez Fairphone. Nous célébrons le déploiement d’Android 10 pour notre #fairphone 2. C’est 7 ans de support logiciel – une première dans l’industrie pour un appareil Android ! Comment était-ce possible ? Jetez un œil (vidéo complète) ➡️ : https://t.co/rEUszd4WRJ pic.twitter.com/C8rYUqbCOu – Fairphone (@Fairphone) 9 mars 2022

La mauvaise nouvelle est que Fairphone affirme déjà avoir atteint la limite avec son mobile 2015, confirmant qu’il n’y aura plus de mises à jour pour le Fairphone 2 en raison de multiples incompatibilités matérielles avec les nouveaux noyaux Linux. Il n’y aurait aucune possibilité d’obtenir la certification Google Play, il est donc préférable de ne pas continuer à travailler dans cette ligne.

Ils confirment qu’ils continueront à publier des mises à jour avec des correctifs de sécurité tant que Google maintiendra la prise en charge d’Android 10, de sorte que tous les (quelques) utilisateurs qui utilisent encore un Fairphone 2 pourront être en sécurité et protégés même s’ils ne vont pas essayez plus de saveurs Android.

Nous verrons si davantage de fabricants rejoignent le changement initié par Samsung et Fairphone et implémentent un support de mise à jour plus long pour tous leurs smartphones, car bien que sous Android, il n’est pas habituel de voir des mobiles avec 5 ou 6 ans de maintenance, sous iOS nous le faisons voir les iPhones de cet âge recevoir de nouvelles versions, ainsi que sous Windows où les plates-formes sont maintenues pendant des années et sont généralement compatibles jusqu’à la fin de la durée de vie du matériel.

Il va falloir commencer à l’exiger ou arrêter d’acheter à des marques qui ne s’y conforment pas !

Ces 11 téléphones et tablettes Samsung recevront des mises à jour Android pendant 4 ans

