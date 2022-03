Top 7 des applications de palette de couleurs – Elles sont gratuites

Créez, générez et éditez de belles palettes de couleurs directement depuis votre mobile avec ces 7 applications disponibles pour Android. Des outils idéaux pour les concepteurs et les programmeurs.

Si vous recherchez de nouvelles teintes pour vos conceptions et graphiques, consultez cette liste d’applications de palette de couleurs pour Android.

Les couleurs sont très importantes car elles donnent vie à votre travail audiovisuel, surtout si vous concevez une page web. Cependant, parfois on ne sait pas quelle serait la couleur idéale selon le thème, ou encore, il est difficile de choisir une couleur qui convienne aux besoins de chaque utilisateur.

Heureusement, il existe des millions de couleurs que vous pouvez combiner dans le monde du design, et chacune d’elles est identifiée par un code, que vous devriez toujours avoir sous la main en toute occasion.

Si vous recherchez des couleurs pour le design de votre marque ou de votre page Web, il est temps pour vous de consulter cette liste d’applications de palette de couleurs totalement gratuites. Couleurs visuellement attrayantes qui influenceront les actions des utilisateurs. Ça t’intéresse?

Ce sont les meilleures applications de palette de couleurs disponibles sur Google Play

Couleurs en harmonie

Palette

pipette à couleurs

Saisir la couleur

Palette de couleurs

tenue de couleur

pigments

Ci-dessous, vous pouvez voir une sélection d’applications pour choisir la bonne couleur et le bon ton pour votre conception, votre décoration et vos œuvres d’art. Chacun de ces outils est conçu pour créer une harmonie entre une grande variété de nuances.

Couleurs en harmonie

Colors in Harmony est l’une des meilleures applications de palette de couleurs disponibles sur la boutique Android officielle. Il a été conçu sous une interface minimaliste et facilement accessible. Cet outil offre des combinaisons de couleurs infinies que vous pouvez facilement adapter à votre travail de conception graphique.

Si vous avez des doutes sur la couleur idéale, vous pouvez choisir le moteur de recherche de l’application et saisir des mots-clés tels que : « nature » ; À ce stade, l’application pourra proposer à ses utilisateurs une combinaison allant jusqu’à 4 couleurs associées au vert naturel. De plus, il sera également possible de créer votre propre palette et de la sauvegarder pour de futurs travaux.

Palette

Si vous êtes un designer ou un artiste, alors Palette est une application que vous devriez toujours avoir à portée de main. Il est capable d’identifier la palette de couleurs de n’importe quelle image à travers l’appareil photo, ce qui est vraiment étonnant étant donné que nous ne savons pas toujours quel est le code hexadécimal exact de chaque photographie.

Vous pourrez enregistrer des images et construire votre propre bibliothèque avec des photographies, puisque chaque image offrira la proéminence des couleurs. Son interface est très élégante et confortable, il ne sera donc pas difficile de s’adapter à sa gérabilité.

pipette à couleurs

Color Picker est une application similaire à Palette, elle inclut dans sa base de données plus de 1000 entrées de palette de couleurs, entre communes et classiques. De plus, il offre des caractéristiques et des détails spécifiques à chaque couleur, tels que : la température de couleur, le degré de correspondance des couleurs, la localisation de la couleur dans le spectre optique et bien plus encore.

Son interface est très propre, organisée, dynamique et confortable à utiliser et bien qu’elle soit en langue ukrainienne, elle ne sera pas difficile à adapter. Téléchargez des images, identifiez les couleurs et enregistrez-les pour vos prochains travaux.

Saisir la couleur

Color Grab est une autre des meilleures applications de palette de couleurs de cette liste d’options. Il dispose d’algorithmes avancés de capture des couleurs qui travaillent dur pour identifier chacune des couleurs utilisées. De plus, l’outil propose un mélange de couleurs selon les tons utilisés.

Et pas seulement cela, car Color Grab est également capable d’éditer les couleurs, d’affiner et de révéler de nouvelles couleurs prenant en charge la plupart des modèles, y compris RVB, HEX, HSV, LAB, HSL, LUV, CMJN. Sans aucun doute, si vous souhaitez découvrir, révéler et partager des couleurs assorties, il s’agit de l’une des meilleures applications de palette de couleurs pour Android.

Palette de couleurs

Color Palette est une application conçue pour les développeurs et les programmeurs qui cherchent à extraire les codes de couleur exacts des images. C’est vrai, c’est un outil de poche très utile et efficace pour identifier les palettes de couleurs sous un fond d’écran en mode sombre, qui offre une meilleure visibilité.

De plus, l’application permet également la création de couleurs unies personnalisées, de couleurs dégradées et même de couleurs 3D. Vous pourrez identifier les codes de couleur préférés de n’importe quelle image et les enregistrer dans le presse-papiers.

tenue de couleur

Si vous recherchez un outil qui convertit vos images en palettes de couleurs, alors Color Gear est l’option idéale pour vous. Avec cette application, vous pouvez voir comment les couleurs fonctionnent ensemble, modifier les couleurs avec précision, enregistrer vos palettes préférées et même partager vos créations.

En quelques mots, il s’agit d’une application très complète qui est très utile pour rechercher une variété de couleurs harmoniques sous une interface visuellement attrayante avec une roue chromatique RVB et une roue chromatique RYB.

pigments

Pigments est une autre excellente application avec de nombreuses options pour contrôler le flux de génération de la palette de couleurs, donnant à l’utilisateur d’excellents résultats. Il vous propose plusieurs types de générateurs et un certain nombre de couleurs réglables avec des entrées numériques HEX, RVB, HSV ou CMJN.

Son interface est organisée et très intuitive, vous n’aurez donc pas besoin d’un expert dans le domaine pour commencer à l’utiliser. Bien sûr, il est totalement gratuit et propose une bibliothèque où vous pouvez enregistrer vos palettes préférées.

Comme vous pouvez le constater, ce sont les meilleures applications de palette de couleurs que vous pouvez obtenir gratuitement sur Google Play pour vos conceptions, décorations et travaux artistiques. Qu’attendez-vous pour les essayer ?

