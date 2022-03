75 pouces, 4K : ce monstrueux téléviseur Samsung chute de près de 70 %

Grand écran pour profiter de tous les contenus en ultra haute résolution.

Vous déménagez dans une nouvelle maison ? Avez-vous de la place pour une grande télévision ? Eh bien, vous ne verrez pas de téléviseur plus grand, meilleur et moins cher sur le marché que ce téléviseur Samsung Q95TD de 75 pouces pour 1 649 euros. Son prix d’origine est de 4 999 euros et il ne descend presque jamais en dessous de 2 000 euros aujourd’hui. Eh bien, Samsung pose sur un plateau cette smart TV QLED de près de 2 mètres de diagonale.

Si vous avez un gros budget, entre 1 500 et 2 000 euros, je pencherais personnellement pour un OLED, mais dans ce grand format vous ne verrez pas quelque chose d’aussi bien pour ce prix (un OLED de 75 pouces passe facilement à 3 000 euros). a rattrapé les OLED depuis des années, et avec ce modèle, il est très proche, donc pour un prix bien inférieur à celui des OLED, vous avez un téléviseur intelligent presque aussi bon et beaucoup plus grand.

C’est le plus grand téléviseur que vous pouvez acheter pour 1 649 euros

Nous avons tous rêvé d’entrer dans la maison, le salon et la télévision inondant tout l’espace. Avoir un vrai home cinéma c’est possible pour 1 649 euros avec cette smart TV Samsung. Vous pouvez utiliser ce téléviseur pour regarder la PS5 jouer, pour regarder le signal de télévision en direct ou pour profiter de vos films et séries préférés. Et ne vous inquiétez pas pour les câbles, car la One Connect Box de Samsung est incluse, avec laquelle vous ne verrez qu’un seul câble dirigé vers le téléviseur, le reste des appareils sera connecté à cette boîte rectangulaire que vous pourrez cacher.

La qualité d’image de ce téléviseur Samsung Q95TD ne fait aucun doute. Il a une résolution 4K native (3 840 x 2 160 px) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de sorte que les images enregistrées avec cette qualité seront spectaculaires et le reste sera magnifiquement réajusté. La technologie QLED peut afficher jusqu’à 100 % de volume de couleur et également améliorer toutes les scènes sombres grâce aux fonctionnalités HDR10+ et HLG.

De nombreux téléviseurs ont de superbes finitions, mais comme celui-ci, peu. Il dispose de 4 cadres réduits à l’expression minimale et d’une belle base en acier que vous pouvez retirer pour accrocher le téléviseur au mur avec un support VESA de 400 x 400 mm. Attention, car son poids sans socle est de 38,1 kg. Nous avons le propre système d’exploitation de Samsung, Tizen dans sa version 5.5, avec Alexa, Bixby et Google Assistant intégrés pour pouvoir les utiliser.

Pour être un écran de ces dimensions, sa consommation n’est pas si élevée : seulement 257 W. Au niveau des connexions de la One Connect Box nous avons 4 HDMI, 2 USB, entrée réseau Ethernet, sortie son optique, entrée antenne et satellite, Bluetooth 4.2 et Wi-Fi bi-bande. Son système audio intégré comprend 6 haut-parleurs, 4 haut-parleurs médium et aigus et 2 subwoofers, ajoutant une puissance totale de 60 W RMS dans un système à 2.2.2 canaux. Vous n’aurez besoin d’aucun équipement sonore externe au téléviseur, je vous l’assure.

