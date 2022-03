Les applications Google pour iOS sont mises à jour avec des nouvelles intéressantes

Imou 2021 Version Caméra Surveillance WiFi Intérieure Caméra 360° Connectée Smartphone 1080P avec Détection Humaine AI Suivi Intelligent Sirène Audio Bidirectionnel Compatible Alexa pour Bébé/Animaux

【FHD 1080P & Pan/Tilt & 360° Couverture】Imou caméra surveillance wifi sans fil est équipée d'un objectif large HD de 3.6 mm et de 2mp avec un angle de vision de 118°, rotation horizontale de 355° et verticale de 80°, aucune zone de couverture d'angle mort. La caméra surveillance infrarouge peut fournir une distance de vision nocturne de 10 m et peut enregistrer une vidéo panoramique en temps réel Full HD 1080p, même dans une nuit noire. (La caméra wifi ne prend en charge que le WiFi 2.4G) 【Détection Humaine AI et Alarmes】Imou caméra de surveillance intérieur sans fil peut marquer des zones spécifiques, suivre et enregistrer automatiquement l'activité et elle dispose d'une alarme intégrée pour effrayer les étrangers indésirables. La DÉTECTION HUMAINE AI d'Imou peut identifier avec précision les humains en mouvement et envoyer immédiatement des notifications au smartphone, vous permettant de surveiller les notifications importantes sans recevoir de fausses alarmes ennuyeuses. 【Audio Bidirectionnel & Détection de Son Anormal】Le microphone et les haut-parleurs intégrés vous permettent de communiquer de manière fluide et claire avec votre famille lorsque vous êtes absent. Lorsque les pleurs d'un bébé, les aboiements de chien ou d'autres sons anormaux sont détectés, la caméra wifi interieur sans fil enverra une alerte instantanée à votre téléphone, afin que vous puissiez apaiser ses émotions et savoir ce qui se passe à la maison. 【Suivi Intelligent et Fonctionne avec Alexa】La caméra video surveillance interieur suivra et enregistrera intelligemment la trajectoire du mouvement. Vous pouvez clairement voir le mouvement des personnes ou des animaux à moins de 5M. Compatible avec Alexa et Google Home, demandez à Alexa de montrer votre cuisine, votre salon, ou votre chambre de bébé avec la caméra Imou. 【Mode Privé et Stockage Flexible】Vous pouvez enregistrer des vidéos sur une carte SD jusqu'à 256 Go (non incluse) ou sur Imou Cloud (30 jours d'essai gratuit avec 7 jours de cycle pour l'enregistrement) pour vous assurer de pouvoir lire les vidéo à tout moment. Un seul clic sur la mode privée de l'App Imou Life pour couvrir physiquement l'objectif de la caméra, protégeant ainsi votre vie privée lorsque vous êtes à la maison.