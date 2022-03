Ces 4 téléphones Samsung reçoivent déjà la mise à jour Android de mars 2022

Si vous possédez l’un de ces mobiles Samsung, vous pourrez très bientôt profiter des nouveautés apportées par la mise à jour de mars.

La mise à jour Android de mars 2022 est arrivée spécialement chargée de nouvelles fonctionnalités pour les mobiles Pixel. Cependant, les téléphones Google ne sont pas les seuls à avoir été mis à jour vers la dernière version.

Samsung a déjà commencé à mettre à jour certains de ses téléphones les plus récents et les plus populaires avec le correctif de sécurité Android. Passons en revue la liste complète des modèles qui ont déjà été mis à jour.

Certains des derniers Galaxy S ont déjà le correctif de sécurité de mars

Les premiers modèles à recevoir une telle mise à jour étaient la série Samsung Galaxy S22. Et c’est que la société sud-coréenne a été obligée de publier dès que possible une mise à jour destinée à ces appareils pour résoudre les problèmes d’écran présents dans certaines unités.

En plus des trois terminaux de la famille Galaxy S22, Samsung a également commencé à mettre à jour le Samsung Galaxy S10 Lite vers la dernière version du système. Par conséquent, la liste complète des modèles qui bénéficient actuellement de la mise à jour Android de mars est composée de ces quatre téléphones :

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxie S22

Samsung Galaxy S10 Lite

Bientôt, de nouveaux modèles seront ajoutés à cette liste, car Samsung publie la mise à jour destinée à un plus grand nombre de téléphones. Les modèles des séries Galaxy A, Galaxy Z et le reste des terminaux récents de la famille Galaxy S devraient être les prochains à être mis à jour.

