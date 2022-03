WhatsApp : ajoutez une couche de sécurité supplémentaire à vos messages avec cette extension de navigateur

Avec cette extension de navigateur lancée par WhatsApp, vous pouvez savoir si la session Web WhatsApp que vous utilisez est sécurisée.

De WhatsApp, ils assurent qu’après avoir inclus le mode multi-appareils dans l’application, de plus en plus de personnes utilisent le service de messagerie via le navigateur sur leur PC via WhatsApp Web.

Bien qu’en principe, la messagerie via WhatsApp Web soit tout aussi sécurisée que via l’application mobile, le fait de devoir utiliser un navigateur pour accéder au service implique que d’autres facteurs entrent en jeu qui peuvent comporter certains risques. .

Pour cette raison, Meta a annoncé le lancement d’une nouvelle extension pour les navigateurs basés sur Chromium –Chrome, Edge, Brave, etc.– qui permet de vérifier que la session Web WhatsApp utilisée est complètement sécurisée.

Code Verify : l’application qui vérifie si vous utilisez WhatsApp Web en toute sécurité

Code Verify est le nom de l’extension publiée par Meta. Il a été développé en collaboration avec Cloudflare, la société populaire spécialisée dans la sécurité et l’infrastructure Web.

Une fois installée dans le navigateur, l’extension vérifie le code source de la page Web WhatsApp ouverte dans le navigateur. De cette façon, vous pouvez savoir si ledit code a été manipulé dans le but d’intercepter des messages ou de réaliser tout autre type d’attaque.

« Les protections de sécurité WhatsApp, l’extension Code Verify et Cloudflare fonctionnent ensemble pour fournir une vérification du code en temps réel. Chaque fois que le code Web WhatsApp est mis à jour, le hachage cryptomonnaie source de vérité et l’extension seront également automatiquement mis à jour. » . «

Si aucune altération du code n’est détectée, l’extension affiche un avis dans le coin supérieur droit, informant l’utilisateur que ses chats sont à l’abri d’éventuelles attaques.

Le code d’extension est gratuit et peut être trouvé sur GitHub. Bien que pour l’instant il ne soit disponible que dans Chrome et Edge, une version compatible avec Mozilla Firefox sortira prochainement. Il est possible de le télécharger gratuitement, et une fois installé dans le navigateur, il commencera à fonctionner en arrière-plan sans avoir besoin de configurer quoi que ce soit.

