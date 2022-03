Le plus beau : ce Samsung haut de gamme s’enfonce dans des creux historiques

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G chute à 539 euros sur Amazon, soit une remise brutale de 220 euros.

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est sur le marché depuis un peu plus de deux mois, mais il est déjà en vedette avec une remise brutale de 220 euros. C’est vrai, vous pouvez acheter l’un des nouveaux téléphones haut de gamme de Samsung pour seulement 539 euros sur Amazon dans le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Attention, ce prix ne s’applique qu’à la version verte, que l’on trouve vraiment jolie.

Ces 539 euros représentent le prix le plus bas que ce Samsung Galaxy S21 FE 5G a eu sur Amazon à ce jour. À l’achat, vous obtiendrez un smartphone très confortable, avec un écran d’excellente qualité, de très bonnes performances, jusqu’à deux jours d’autonomie et la touche finale : Android 12. Bref, un merveilleux achat si vous voulez profiter de la meilleure expérience lors de l’utilisation du mobile, maintenant avec des économies de 220 euros.

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Dans notre analyse du Samsung Galaxy S21 FE 5G, nous avons déjà expliqué quels sont les points les plus remarquables du terminal. Le premier d’entre eux est le design, avec une épaisseur de 7,9 millimètres et un poids de 177 grammes qui le rendent très confortable et peut être utilisé d’une seule main. D’autre part, sa finition mate offre un toucher doux et une prise en main sûre.

Son écran est de grande qualité, qui possède toutes ces caractéristiques : technologie AMOLED, taille de 6,4 pouces, résolution Full HD+, taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité jusqu’à 1 200 nits et Corning Gorilla Glass Victus. C’est sur cet écran que se trouve le lecteur d’empreintes digitales, qui fonctionne rapidement et avec précision.

Le processeur Galaxy S21 FE 5G est le Qualcomm Snapdragon 888, avec un modem 5G pour se connecter à ces réseaux. Au quotidien, le processeur offre des performances irréprochables, il peut gérer toutes les tâches dont vous avez besoin. De plus, son système d’exploitation est One UI 4 basé sur Android 12, vous pouvez profiter des nouvelles fonctionnalités de cette version dès le premier instant.

L’expérience avec les caméras répond à nos attentes. Plus précisément, à l’arrière, il monte trois caméras : 12 MP principale, 12 MP ultra grand angle et 8 MP téléobjectif. La lentille frontale, dans le trou de l’écran, est de 32 MP.

Nous avons fini par parler des performances de la batterie de 4 500 mAh, qui nous a facilement accordé deux jours d’utilisation lors de notre test, un chiffre très positif. Le Samsung Galaxy S21 FE 5G prend en charge une charge rapide de 25 W et une charge sans fil de 15 W. À ce stade, nous ne sommes pas surpris que Samsung ne l’accompagne pas du chargeur correspondant.

Pour profiter de la recharge rapide de la borne, vous avez deux possibilités : utiliser un chargeur que vous avez chez vous ou en acheter un séparé. Par exemple, le chargeur Samsung 25W est en vente chez Amazon à 15 euros.

