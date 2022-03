Google Photos vous permet désormais d’ajouter un flou d’arrière-plan à n’importe quelle image

Le mode portrait de Google Photos prend désormais également en charge les animaux, la nourriture, les fleurs, etc.

Récemment, Google a annoncé l’arrivée de 15 nouvelles fonctionnalités sur les appareils Android du monde entier et l’une des plus importantes affecte son application de sauvegarde de photos et de vidéos sur le cloud, Google Photos.

Ainsi, à partir de maintenant, Google Photos vous permettra d’ajouter un flou d’arrière-plan à n’importe quelle image.

Google Photos étend l’effet de flou à toutes les images

Jusqu’à présent, le mode Portrait Blur de Google Photos, qui, comme son nom l’indique, permet de flouter l’arrière-plan d’une image, n’était compatible qu’avec des photos de personnes, mais il est désormais possible d’appliquer cet effet à des images d’animaux domestiques, de nourriture et des fleurs, entre autres.

Mais, peut-être, la meilleure caractéristique de cette nouvelle fonctionnalité de Google Photos est qu’elle ne se limite pas aux photos que vous prenez désormais, puisque vous pourrez appliquer cet effet de flou à n’importe quelle photo que vous avez enregistrée dans l’application du géant américain. Cela signifie que vous pouvez désormais appliquer ce mode portrait à toutes les photos que vous avez de votre chien ou de votre chat ou aux images des plats de nourriture que vous avez pris lors de vos dernières vacances.

Vous devez garder à l’esprit que le mode Google Photos Portrait Blur est appliqué après avoir pris la photo et, par conséquent, il vous permettra de remettre la photo dans son état d’origine si cet effet échoue ou si vous n’aimez pas l’effet résultat. de flou d’arrière-plan.

Tout comme les fonctionnalités de retouche photo de Google Photos l’année dernière, ce nouveau mode Portrait Blur ne sera accessible qu’aux utilisateurs d’un appareil Pixel ou à ceux disposant d’un abonnement Google One actif.

