C’est officiel : Call of Duty Warzone aura une version mobile

Activision a confirmé que Call of Duty : Warzone aura sa version mobile très prochainement. C’est ce que l’on sait du jeu jusqu’à présent.

L’un des plus grands succès de ces dernières années dans l’industrie des jeux gratuits aura bientôt sa version mobile. Activision Blizzard, une société récemment acquise par Microsoft, a confirmé dans une publication que Call of Duty Warzone arrivera bientôt sur les principales plateformes mobiles –Android et iOS–.

En ce moment, la société recherche des talents pour participer au développement du jeu, ce qui laisse penser qu’il faudra encore patienter un peu avant son lancement.

Activision annonce la version mobile de Call of Duty: Warzone

Comme l’a confirmé la société elle-même, Call of Duty: Warzone offrira une expérience triple-A sur les plateformes mobiles, avec une version du jeu « construite nativement pour mobile avec une technologie de pointe conçue pour divertir les joueurs du monde entier pendant de nombreuses années. . »

Activision recherche des talents de toutes sortes pour façonner son nouveau projet, y compris des membres pour les équipes d’art, d’ingénierie, de production et de produit. Les personnes intéressées peuvent postuler aux offres d’emploi à partir du site Web activé par l’entreprise.

« Desde funciones de producción hasta ingeniería, diseño, arte, marketing y mucho más, buscamos creadores de juegos, aficionados apasionados y personas realmente increíbles que se unan a nuestro variado equipo, inspirado para ofrecer a los aficionados la próxima experiencia de juego móvil de primera classe. »

Pour l’instant, aucune date estimée n’a été donnée pour l’arrivée du nouveau titre dans le catalogue des app stores Android et iOS. Il est fort probable qu’il faudra attendre, au moins, la fin de l’année pour avoir des nouvelles à ce sujet.

Nous ne savons pas non plus ce que signifiera l’arrivée de Warzone pour Call of Duty : Mobile. Compte tenu de son succès, il continuera très probablement à fonctionner comme un jeu Warzone autonome, mais nous devrons attendre un peu plus longtemps pour savoir quelle est réellement la stratégie du développeur appartenant à Microsoft.

Ce qui est plus ou moins clair, c’est que le titre conservera la même philosophie de jeu gratuit qui en a fait l’un des jeux les plus populaires de la saga Call of Duty ces dernières années. Une stratégie qui a popularisé Fortnite, et à laquelle petit à petit de plus en plus de franchises se sont ajoutées.

