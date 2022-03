15 nouvelles fonctionnalités Android et Google qui arriveront très bientôt sur votre mobile

Votre mobile Android est sur le point d’être mis à jour pour recevoir une bonne poignée de nouvelles fonctionnalités. Nous les passons tous en revue.

Google a annoncé l’arrivée d’une bonne poignée de nouvelles fonctionnalités sur les appareils Android du monde entier, sans avoir à installer une nouvelle version du système.

Pour ce faire, il a mis à jour certains de ses services et applications les plus populaires sur Android, notamment Google Photos, l’application Messages, Gboard, etc.

Réactions, vidéos de meilleure qualité et plus d’actualités dans Google Messages

L’application de messagerie de Google offre désormais la possibilité de visualiser les réactions dans les messages des utilisateurs qui utilisent iMessage via un appareil Apple. Pour l’instant, cette fonctionnalité n’est disponible que sur les appareils configurés avec la langue anglaise.

De plus, Google Messages a amélioré l’option de partage de vidéos via Google Photos, afin que les utilisateurs d’iPhone n’aient pas à se contenter de vidéos de mauvaise qualité, simplement parce qu’Apple continue de ne pas adopter le système RCS dans iMessage.

L’organisation des chats a également été améliorée : l’application organisera désormais notre boîte de réception en deux catégories : personnelle et professionnelle. De cette façon, il sera plus facile de trouver les messages que nous recherchons à tout moment. Dans un premier temps, cette fonctionnalité sera disponible aux États-Unis, après plusieurs mois, elle sera disponible en Inde.

Et si vous faites partie de ces personnes qui oublient parfois de répondre à un message, l’application vous montrera désormais des suggestions lorsque plusieurs jours se seront écoulés depuis que vous aurez reçu un message auquel vous n’avez pas répondu.

D’autres nouvelles fonctionnalités ont également été ajoutées, notamment les rappels d’anniversaire, la possibilité de créer encore plus de nouveaux emojis avec GBoard, la possibilité de prévisualiser des vidéos YouTube dans les chats ou la suppression automatique des messages avec des codes de vérification à usage unique.

Gboard devient plus intelligent avec « Grammar Check »

La fonction « Gramar Check » a fait ses débuts aux côtés du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro à la fin de l’année dernière. Désormais, cette fonction est déjà disponible pour tous les appareils Android, ce qui lui permet de détecter les erreurs grammaticales et de suggérer des corrections automatiquement et sans avoir besoin d’une connexion Internet.

Nouveau widget de temps d’écran dans Android 12

Dans le cadre de l’initiative Digital Wellbeing de Google, la société a ajouté un nouveau widget disponible à partir d’Android 12, qui nous permet de visualiser le temps que nous avons passé avec l’écran mobile et les applications que nous avons le plus utilisées pendant cette période.

Le widget a un design qui suit les lignes de Material You et inclut la prise en charge des couleurs dynamiques sur les téléphones mobiles mis à jour vers Android 12 qui prennent en charge cette fonction.

Mode portrait dans Google Photos, désormais également pour les animaux domestiques et la nourriture

Google Photos reçoit également sa dose de nouveautés. Désormais, les utilisateurs de l’application pourront ajouter un effet de flou d’arrière-plan aux images d’animaux ou de nourriture, et pas seulement aux images de personnes comme c’était le cas jusqu’à présent.

Il convient de noter que cette fonctionnalité est exclusive aux utilisateurs d’un appareil Pixel ou avec un abonnement Google One actif.

Partage à proximité pour les groupes, nouvelles façons de payer le stationnement et plus encore

Mais il y a plus. Dans le cadre de ce « drop » d’actualités Android pour mars 2022, des fonctions ont été ajoutées comme la possibilité de transférer des fichiers à plusieurs utilisateurs via le système de partage à proximité intégré à Android

D’autre part, la traduction en direct sans avoir besoin d’une connexion Internet est désormais disponible pour plus de personnes, car ce n’est plus une fonction exclusive du Google Pixel 6.

D’autre part, Google a ajouté la possibilité de payer le stationnement avec votre voix via Android Auto, grâce à l’intégration de Google Pay dans l’assistant Google.

Enfin, Google a annoncé que l’application Google TV pour smartphones et tablettes recevra un nouveau flux de contenu recommandé, qui aidera les utilisateurs à trouver de nouveaux films et séries qui correspondent à leurs intérêts.

Google n’a pas annoncé de date précise pour l’arrivée de tous ces développements. Ils débarqueront sur Android au fil des jours, bien que certains d’entre eux resteront exclusifs pendant un certain temps aux États-Unis ou sur des appareils configurés avec la langue anglaise.

Rubriques connexes : Android