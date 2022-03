Le Samsung Galaxy A71 commence enfin à se mettre à jour vers Android 12

Cette nouvelle mise à jour logicielle pour le Galaxy A71 inclut One UI 4.0 basée sur Android 12 et le correctif de sécurité Android de février 2022.

Depuis quelque temps, Samsung est l’un des fabricants les plus rapides à mettre à jour ses terminaux, tant haut de gamme que milieu de gamme, vers les nouvelles versions d’Android. Suite à cette nouvelle politique de mise à jour, certains Samsung Galaxy A ont commencé à recevoir Android 12 début 2022 et maintenant, le géant coréen a enfin publié la mise à jour vers Android 12 pour le Samsung Galaxy A71.

Le Samsung Galaxy A71 reçoit One UI 4.0 avec Android 12

Comme nous le disent les gars du média spécialisé SamMobile, le constructeur coréen a finalement déployé la mise à jour vers Android 12 sur le Samsung Galaxy A71 en Chine, même si elle devrait également atteindre d’autres régions du monde, comme l’Europe, tout au long du prochain semaines.

Cette nouvelle mise à jour logicielle pour le Galaxy A71, qui arrive avec la version de firmware A715FZHU8CVB6, inclut la One UI 4.0 basée sur Android 12 qui apporte un nouveau design basé sur Material You avec de grands curseurs et un mode sombre amélioré. De plus, One UI 4 améliore également la confidentialité et la sécurité grâce à de nouveaux paramètres rapides qui nous permettent de refuser l’accès à la caméra et au microphone dans tout le système et un nouveau panneau de confidentialité à travers lequel vous pouvez voir quelles applications peuvent accéder à vos informations personnelles.

Ce nouveau logiciel inclut également le correctif de sécurité Android de février 2022, qui corrige une multitude de vulnérabilités liées à la sécurité et à la confidentialité, résout les bugs généraux et améliore la stabilité et la fluidité de l’appareil.

Si vous êtes un utilisateur du Samsung Galaxy A71 en Chine, vous pouvez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible en accédant simplement à la section Mise à jour du logiciel située dans le menu Paramètres de votre smartphone. Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur l’option Télécharger et installer pour mettre à jour votre terminal avec la version la plus récente d’Android.

