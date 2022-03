Les mobiles Xiaomi au travail, sont-ils sûrs ?

Xiaomi est l’une des marques préférées lors de l’achat d’un nouveau terminal. Qu’en est-il de votre sécurité dans les environnements de travail?

La quantité d’appareils Android proposés rend souvent difficile le choix d’une marque en particulier. Le fabricant chinois Xiaomi est l’un de ceux qui offre le plus de possibilités et obtient toujours de bonnes critiques de la part des utilisateurs. En fait, si vous voulez avoir un aperçu de ce à quoi ressemblent ces appareils, nous vous recommandons le bon article sur Xiaomi que notre collègue Cristian Collado a écrit. Les appareils sont-ils sûrs sur le lieu de travail ?

Xiaomi comme marque pour travailler

Les antécédents renommés de Xiaomi ont fini par produire qu’il propose non seulement des appareils achetés en ligne, mais a également mis en place un réseau de magasins où vous pouvez essayer de première main à quoi ils ressemblent. De plus, son taux de croissance est très élevé.

Quant à sa gamme de téléphones mobiles, on peut trouver des appareils vraiment pas chers comme le Xiaomi Redmi 9A, d’autres comme le Xiaomi 11T 5G, qui est un vrai haut de gamme et n’a rien à envier aux meilleurs qui fabriquent ses principaux concurrents .

A partir de maintenant, nous pouvons vous dire que les appareils Xiaomi, même les moins chers, sont parfaitement valables pour pouvoir travailler avec eux. Leur sécurité n’est à aucun moment compromise et ce sont aussi des téléphones assez résistants, tout en offrant des fonctionnalités très cohérentes avec ce pour quoi vous payez. Même si vous payez peu, Xiaomi donne toujours plus.

Les téléphones de cette marque utilisent également un cryptage 64 bits, ce qui constitue une bonne couche de sécurité pour le travail. Évidemment, ces informations doivent toujours être prises avec des pincettes, mais c’est quelque chose que nous pouvons appliquer à n’importe quel fabricant.

Si l’utilisateur n’adopte pas les mesures de sécurité de base, son appareil sera toujours vulnérable. Il convient de prendre en compte ce que nous téléchargeons à chaque instant, ainsi que l’usage qui est fait de nos données. Nous vous recommandons de consulter notre guide pour augmenter la sécurité de votre appareil Android.

Est-il vrai qu’ils collectent trop de données ?

Xiaomi a été accusé de collecter trop de données et que cela peut être utilisé par la marque. Il ne s’agit pas non plus d’être trop alarmé, car on peut dire que tout fabricant d’appareils mobiles utilise à la fois votre historique de navigation et votre modèle d’utilisation comme système pour en savoir plus sur vous.

Il y a deux ans, un journaliste de Forbes accusait Xiaomi d’être une marque trop envahissante, en particulier lors de l’utilisation du propre navigateur de la marque. Xiaomi a rapidement publié une déclaration dans laquelle il rejetait catégoriquement ces interprétations et montrait son engagement envers la sécurité de vos appareils. De plus, il a appliqué une mise à jour de ses navigateurs afin que l’utilisateur puisse choisir à tout moment le type de données à collecter. C’est déjà connu, aucun d’entre nous en tant qu’utilisateurs n’est complètement en sécurité, mais nous pouvons prendre parti sur les questions de sécurité et éviter certains désagréments.

Alors que faire?

Notre avis ces personnes dans cet aspect, si vous cherchez un téléphone avec lequel travailler et que vous avez un terminal Xiaomi en ligne de mire, n’hésitez pas. Ce sont des appareils adaptés au travail, non seulement en raison de l’équilibre qu’ils offrent dans leurs fonctionnalités, mais aussi parce qu’ils ne présentent aucun inconvénient en termes de sécurité.

N’oubliez pas que la sécurité dans un terminal mobile est toujours quelque chose qui dépend en grande partie de nous, de notre comportement et de nos habitudes d’utilisation. Vous pouvez maintenant avoir un appareil entièrement blindé, qui si vous ne faites pas attention, vous pouvez avoir un sérieux problème.

Ainsi, Xiaomi est l’une des options que vous avez entre les mains pour pouvoir travailler avec toutes les garanties de sécurité. Et comme cela n’est pas non plus exclusif aux « entrailles de l’appareil », nous vous recommandons d’examiner pourquoi vous devriez investir dans un bon étui pour votre téléphone professionnel.

Xiaomi poursuit son évolution permanente et nous propose l’une des gammes de téléphones Android les plus attractives qui peuplent actuellement toutes les boutiques en ligne. Vos besoins, votre budget et vos fonctionnalités vous permettront de profiter d’un téléphone complet à un prix vraiment intéressant. Oui, Xiaomi le rend possible.

