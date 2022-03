La nouvelle fonctionnalité vedette d’Android vous permettra de libérer de l’espace mémoire sans avoir à désinstaller des applications

Google prépare une option pour « archiver » les applications sur Android, avec laquelle nous pouvons libérer jusqu’à 60% de l’espace occupé par les applications sans avoir à les désinstaller complètement.

Nous vous avons déjà dit à une occasion comment libérer de l’espace sur vos téléphones Android afin de ne pas manquer de mémoire, même si la vérité est que de nombreux utilisateurs, en particulier des appareils les moins chers, ont continué à transmettre des plaintes amères à Google sur la rapidité avec laquelle le des gigaoctets ont été occupés sur leurs smartphones en installant quelques applications et jeux.

C’est peut-être pour cette raison que le géant de Mountain View a conçu ce qui sera sûrement sa prochaine fonctionnalité star pour Android, en nous expliquant sur le blog Android Developers comment fonctionnera cette nouvelle option « app file » qui nous permettra très prochainement d’en réduire la taille des applications que nous utilisons le moins sans avoir besoin de les désinstaller complètement.

En fait, comme nous l’ont dit les amis de 9to5Google, il semblerait que le « fichier » qu’ils développent soit si efficace qu’il récupère jusqu’à 60% de l’espace mémoire qu’occupe une application, le tout sans la supprimer complètement et sans que nous ayons perdre les données qui y sont stockées.

Google rendra heureux les utilisateurs qui transportent toujours leurs mobiles en haut des applications, leur permettant avec ce nouveau « fichier d’application » de réduire la taille de ceux qu’ils utilisent le moins jusqu’à 60 % et sans avoir besoin de les désinstaller complètement, en perdant le données de configuration.

Résumant un peu ce que les ingénieurs de Google ont expliqué, ce nouvel outil qui sera intégré dans les futures versions d’Android fonctionnera en créant un nouveau type d’APK appelé « Archived APK », et qui enregistrera les entrailles de l’application spécifique dans un package plus petit et compressé qui nous permettra de restaurer toutes les données une fois que nous en aurons besoin, en les ramenant à leur taille d’origine.

Évidemment, il n’y a pas encore d’informations sur la façon dont l’option sera présentée aux utilisateurs dans l’interface, ni sur la façon dont le système d’exploitation gérera la restauration de ces données lorsque nous ouvrirons une application archivée, bien qu’elle apparaîtra sûrement dans le menu des paramètres de l’application et également lorsque nous appuyons et maintenons l’icône d’une application spécifique.

Ce qui est clair, c’est que l’idée est de favoriser le nettoyage de nos appareils nous permettant d’avoir plus d’espace, le tout sans avoir à renoncer à l’énorme liste d’applications que nous gérons normalement, en pouvant les archiver et les restaurer de manière plus rapide et plus simple processus que de passer par le Google Play Store pour désinstaller et réinstaller, un processus qui nettoiera également l’application et nous laissera sans nos données et configurations précédentes.

La fonction « archive d’application » gérera les fichiers APK archivés plus petits, qui peuvent être facilement restaurés dans leur état d’origine, évitant ainsi les frictions liées à la désinstallation et à la réinstallation d’une application, et permettant aux développeurs d’éviter un grand nombre de désinstallations.

L’option sera disponible pour les développeurs lors de la sortie du nouveau Bundletool 1.0, bien que Google avertisse déjà que cette « archive d’application » ne sera pas fonctionnelle jusqu’à ce qu’elle soit rendue publique « plus tard cette année », nous supposons peut-être avec l’atterrissage d’Android 13 après L’été.

Les développeurs, oui, pourront choisir de ne pas gérer les « APK archivés » et que leurs applications ne puissent pas passer par le régime minceur, même si cela n’arrivera sûrement pas car l’archive empêchera un grand nombre de désinstallations et leur permettra de conserver leur numéros sans qu’ils soient perdus, les utilisateurs souffrent pour la mémoire de leurs téléphones… Bonne nouvelle !

