L’arme secrète de Xiaomi pour ses prochains bracelets intelligents : les écrans flexibles

Xiaomi explore comment renouveler complètement son Mi Band à succès, sans doute les références d’un marché saturé qu’il faut renouveler… Avec des écrans flexibles ?

Xiaomi pourrait sûrement déjà célébrer le fait qu’il a dans son catalogue les bracelets de quantification les plus vendus sur le marché avec son Mi Band populaire et bon marché, mais nous savons tous que dans cette industrie volatile, personne ne peut s’endormir car tout poisson qui s’endort est emporté par le courant.

Peut-être pour cette raison, depuis Haidian, ils décrivent déjà l’avenir de certains Mi Band qui semblent également embrasser des panneaux flexibles, un peu à la recherche de ce pas en avant pour les appareils qui ont saturé leur marché, leurs options et leurs fonctionnalités, bien que sûrement aussi, sur de l’autre côté, essayant de ressembler à cette essence de téléphones pliants qui offrent plus d’espace et plus de contenu à l’écran pour les utilisateurs.

Le brevet a été déposé et approuvé en Chine, y compris un grand nombre de croquis sous la rubrique « bracelet intelligent » et dans la classification des appareils portables de l’autorité chinoise de la propriété intellectuelle, soulignant dans la description du produit que la conception elle-même se concentre sur la forme et l’ergonomie à l’aide d’un panneau flexible.

En fait, c’est que ces images qui nous sont présentées par les confrères de GizmoChina nous sont vraiment assez familières, puisqu’il s’agit d’un concept similaire à celui que Samsung et son Gear Fit ont déjà exploré par le passé, incurvant la dalle autour du poignet de l’utilisateur permettant ainsi une plus grande diagonale d’écran tout en conservant un maximum de confort d’utilisation pour un appareil orienté vers le sport et la quantification.

Cela pourrait être l’hypothétique Mi Band 7 avec écran incurvé

Xiaomi Mi Band 6, analyse : vaut-il la peine de passer à la dernière génération du bracelet intelligent ?

En effet, comme vous l’avez vu, le design a une section fixe et incurvée sur laquelle reposeraient la plaque, les composants et cet écran OLED flexible qui s’adapterait à la forme de nos poignets.

Ce serait un design à mi-chemin entre le Samsung Gear Fit 2 Pro et la Nubia Watch lancée sur Kickstarter en 2020, avec un panneau AMOLED super flexible de 4,01 pouces qui s’enroulait autour du bras presque comme une sangle.

Évidemment, ce n’est qu’un brevet et nous devons le prendre avec le plus grand esprit sportif, car il est encore trop tôt pour dire que le Mid Band 6 sera incurvé et peut-être que Xiaomi ne fait que des exercices de conception, car une telle conception augmenterait sûrement les prix d’un produit très attractif précisément en raison du contenu de son prix.

Nous devrons garder un œil sur Xiaomi et ses nouveaux wearables, car au moins nous savons déjà qu’ils explorent comment renouveler complètement leur Mi Band à succès… Bonne nouvelle !

