Les 7 meilleurs téléphones Motorola Dual SIM que vous pouvez acheter (2022)

Avez-vous un numéro de téléphone professionnel et un autre personnel ? Ces mobiles Motorola sont parfaits pour vous.

Dans ce guide d’achat, nous analysons le catalogue Motorola pour vous recommander les meilleurs téléphones de la firme Dual SIM. L’utilisation d’un téléphone avec cette fonctionnalité peut être très utile, surtout si vous utilisez quotidiennement deux numéros de téléphone différents.

Motorola a présenté plusieurs pépites ces derniers mois, vous trouverez donc dans ce guide des mobiles de grande qualité. Pour le rendre plus varié et s’adapter aux différents budgets des utilisateurs, nous avons sélectionné des modèles dans différentes gammes de prix. Voyons tout d’abord ce que signifie avoir un mobile Dual SIM.

Que signifie avoir un mobile Dual SIM ?

Un smartphone Dual SIM est une personne qui possède deux emplacements pour carte SIM. De cette façon, vous pouvez utiliser deux numéros de téléphone différents depuis le même terminal. Ceci est particulièrement intéressant pour ceux qui ont un numéro pour le lieu de travail et un autre pour le personnel, car ils éviteront d’avoir toujours avec eux deux mobiles.

Depuis un seul smartphone, vous pouvez envoyer et recevoir des appels téléphoniques de ces deux numéros différents. Quand il est temps d’oublier le monde professionnel, il suffit de débrancher cette ligne téléphonique. De plus, les nouveaux mobiles permettent même aux deux cartes SIM utilisées de se connecter aux réseaux 5G.

Un autre avantage d’utiliser un mobile Double SIM est que vous pouvez utiliser la même application depuis deux comptes différents. Le meilleur exemple est WhatsApp, que vous pouvez désormais utiliser avec votre numéro personnel et également avec votre numéro d’entreprise. Sans aucun doute, si vous faites partie de ceux qui emportent toujours deux mobiles avec eux, passer à un mobile Dual SIM est une option intelligente.

Les meilleurs téléphones Motorola Dual SIM

Après avoir recommandé les meilleurs téléphones Samsung Dual SIM, il est temps de se concentrer sur le catalogue de smartphones Motorola. La plupart des smartphones de la marque ont ce double emplacement pour carte SIM dont nous parlons, même si nous allons recommander le meilleur des différentes gammes pour faciliter le choix.

Motorola Edge 30 Pro

Parmi les meilleurs modèles Motorola avec double SIM se trouve le Motorola Edge 30 Pro, un haut de gamme qui règne actuellement dans le catalogue de l’entreprise. Comme on dit, il dispose de deux emplacements pour utiliser deux cartes SIM simultanément. Bien sûr, il n’a pas de « slot » pour une carte microSD avec laquelle étendre le stockage interne.

Parmi les caractéristiques de l’Edge 30 Pro, il y a aussi un grand écran OLED de 6,7 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement brutal de 144 Hz. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 qui, avec 12 Go de RAM , sera offrent des performances du plus haut niveau.

Les meilleurs téléphones Motorola avec 5G que vous pouvez acheter en 2022

De son système photographique à quatre caméras, nous sommes surtout surpris par sa lentille frontale, rien de plus et rien de moins que 60 MP. En voyant ce détail, il faut s’attendre à ce que les selfies soient impeccables. Pas mal, c’est sa batterie de 4 800 mAh, qui se chargera en une demi-heure environ grâce à la charge rapide de 68 W.

Le Motorola Edge 30 Pro est commercialisé au prix de 799 euros dans la seule version 12 Go + 256 Go. Pour le moment, il n’est en vente que dans le magasin Motorola, même s’il devrait atterrir dans des magasins populaires tels qu’Amazon.

Motorola Moto G200 5G

Le Motorola Moto G200 5G est l’un des meilleurs Motorola que vous puissiez acheter en 2022 et bien sûr c’est Dual SIM. Si vous recherchez un téléphone avec un grand écran, de la puissance, un système de caméra avancé, une grande batterie et qui vous permet d’utiliser deux numéros de téléphone en même temps, ce modèle est une excellente option.

L’une des grandes caractéristiques du Motorola Moto G200 5G est son écran de 6,8 pouces, sa résolution Full HD+ et son taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il a beaucoup de puissance, car le processeur Qualcomm Snapdragon 888+ 5G lui donne vie. Si ce qui vous préoccupe, ce sont les photographies, nous sommes sûrs que son appareil photo principal de 108 MP ne vous décevra pas.

Enfin, il est équipé d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33W, sans problème pour atteindre la journée d’autonomie. Si vous souhaitez acheter ce Motorola Moto G200 5G, vous pouvez le faire pour un prix avoisinant les 450 euros sur Amazon ou la boutique Motorola. Il est disponible en une seule version 8 Go + 128 Go.

Motorola Edge 20 Pro

La famille Motorola Edge 20 est dirigée par le Motorola Edge 20 Pro, un haut de gamme que vous pouvez déjà acheter à un prix nettement inférieur au prix de lancement. Comme vous pouvez l’imaginer lorsque vous le voyez dans ce guide, il s’agit d’un appareil doté d’un double emplacement SIM.

L’Edge 20 Pro est un bon achat pour bien d’autres raisons, comme son écran OLED de 6,7 pouces, Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 870, qui pourra exécuter toutes les tâches sans complications. . que vous demandez Lorsque vient le temps de prendre des photos et des vidéos, vous pouvez utiliser l’un de ses quatre appareils photo, bien que le meilleur soit celui de 108 MP.

Les 7 meilleurs téléphones Motorola avec NFC que vous pouvez acheter en 2022

Ce modèle peut atteindre la journée d’utilisation grâce à une batterie d’une capacité de 4 500 mAh. Lorsque vient le temps de passer par le chargeur, il prend en charge une charge rapide jusqu’à 30 W, c’est-à-dire qu’il faudra un peu plus d’une heure pour terminer la charge.

Le Motorola Edge 20 Pro est disponible en une seule version 12 Go + 256 Go, avec un prix d’origine de 699 euros. Cependant, il joue déjà dans des remises occasionnelles de plus de 100 euros dans des magasins tels que le site Web de Motorola, Amazon et PcComponentes.

Motorola Moto G71 5G

Si vous cherchez un mobile Motorola Dual SIM, mais que vous avez un budget plus modeste, vous pouvez opter pour le Motorola Moto G71 5G. Ce mobile de milieu de gamme avec connectivité 5G se distingue également par son design beau et moderne. Si vous souhaitez utiliser deux numéros de téléphone en même temps, vous pourrez le faire sans problème.

Le Moto G71 5G monte un écran OLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD + qui promet une bonne qualité. Sous le châssis se trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 695, qui se distingue par le modem 5G qu’il intègre. De plus, il dispose d’une triple caméra arrière et d’une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide jusqu’à 30 W.

Le prix du Motorola Moto G71 5G est de 299 euros dans le seul modèle 6 Go + 128 Go. Vous avez plusieurs options pour l’acheter : Amazon, la boutique Motorola et la Fnac.

Motorola Moto G100

Parmi les meilleurs mobiles Motorola Dual SIM se trouve le Motorola Moto G100, qui se distingue également par son bon travail dans différentes sections. Avant de se plonger dans ses fonctionnalités, il faut préciser qu’il dispose d’un double slot SIM et qu’il dispose également d’un « slot » pour une carte microSD.

On se retrouve avec un grand écran, 6,7 pouces notamment. Sa résolution est Full HD + et le taux de rafraîchissement est de 90 Hz, vous pouvez donc vous attendre à cette touche de fluidité supplémentaire. Le processeur est le Qualcomm Snapdragon 870 qui, en plus d’avoir un modem 5G intégré, gaspille de l’énergie même avec les tâches les plus lourdes.

Le Motorola Moto G100 est également un bon choix pour sa triple caméra arrière : caméra principale de 64 MP, ultra grand angle de 16 MP et capteur de profondeur de 2 MP. Quant à l’autonomie, il monte une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W.

499 euros, c’est le prix d’origine de ce Moto G100 dans le modèle 8Go+128Go, le seul à la vente. Cependant, son prix baisse déjà beaucoup dans des magasins comme Amazon, PcComponentes et sur le site Web de Motorola.

Motorola Moto G31

Un bon Motorola Dual SIM pour environ 200 euros est le Motorola Moto G31, un modèle pas cher très complet. En plus de vous permettre d’emporter vos numéros de téléphone professionnels et personnels dans le même terminal, ce smartphone dispose également d’un emplacement pour carte microSD, vous permettant ainsi d’étendre sa mémoire interne.

Le Motorola Moto G31 est équipé d’un écran OLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+, d’un processeur MediaTek Helio G85 et d’une configuration mémoire de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le Moto G31 est également un téléphone très confortable dans les mains, ne pesant que 181 grammes et mesurant 8,55 millimètres d’épaisseur.

Pour les photos et les vidéos, l’appareil photo le plus avancé est le 50 MP, qui est accompagné d’un ultra grand angle de 8 MP et d’un macro de 2 MP. Comme il est courant dans les téléphones mobiles de l’entreprise, il dispose d’une grande batterie de 5 000 mAh. Si vous souhaitez l’acheter, son prix est d’environ 200 euros sur Amazon, El Corte Inglés, [PcComponentes](MediaTek Helio G85) et la boutique Motorola.

Motorola Edge 20 Lite

Un autre Motorola Dual SIM que nous souhaitons recommander est le Motorola Edge 20 Lite, qui propose également généralement de bonnes affaires. Nous parlons d’un milieu de gamme doté de deux emplacements pour carte SIM. En les combinant, l’un doit être 5G et l’autre 4G.

Son écran est OLED, avec une taille de 6,7 pouces, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le processeur MediaTek Dimensity 720 est responsable de la puissance, avec un modem 5G intégré. Soyez prudent, car dans la fiche technique de l’Edge 20 Lite, l’appareil photo principal de 108 MP brille de sa propre lumière.

La batterie de 5 000 mAh a une capacité suffisante pour offrir une journée d’autonomie, avec une charge rapide de 30 W. Son prix d’origine est de 349 euros, mais il est inférieur dans des magasins tels que Motorola, Amazon et El Corte Inglés.

Quel est le meilleur mobile Motorola Dual SIM ?

Le meilleur mobile Motorola Dual SIM est le Motorola Edge 30 Pro, le roi du catalogue de la firme en ce moment. En plus d’avoir cet emplacement double SIM utile, ce modèle se distingue par l’intégration du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, le plus puissant du monde Android.

De plus, il est équipé d’un grand écran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, d’une triple caméra arrière et d’un objectif frontal de 60 MP, et d’une batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide impressionnante de 68 W. En bref, un mobile très avancé dans toutes les sections.

Sujets connexes : Motorola

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.