7 téléphones mobiles sur 10 vendus dans le monde sont des iPhone : ce sont les 3 seuls Android du classement

Les trois premières places de ce classement sont occupées par les iPhone 12, iPhone 12 Pro Max et iPhone 13.

Comme chaque année à cette époque, les chercheurs de Counterpoint Research ont publié une liste des 10 téléphones les plus vendus de 2021, ce qui révèle la domination totale d’Apple, puisque 7 des 10 téléphones de cette liste sont des iPhone et donc seulement 3 sont des Android.

Poursuivez votre lecture et découvrez quels sont les 3 smartphones Android qui empêchent la société basée à Cupertino de tenir ce classement dans son intégralité.

Apple continue de dominer le marché du mobile avec son iPhone

Selon ce rapport de Counterpoint Research, l’iPhone 12 était le smartphone le plus vendu de 2021, devant deux autres terminaux d’Apple, l’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 13, qui occupent respectivement la deuxième et la troisième place.

1 mobile sur 5 vendu fin 2021 était un iPhone

Les quatrième et cinquième marches de ce classement sont occupées par deux autres appareils de la firme de Cupertino, respectivement l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 11 de 2019.

Ensuite, on retrouve les premiers smartphones Android de cette liste, avec le Samsung Galaxy A12 à la sixième place du classement et le Xiaomi Redmi 9A à la septième.

Les huitième et neuvième places de ce classement sont occupées par deux autres terminaux de la firme américaine, puisque l’iPhone SE de 2020 était le huitième terminal le plus vendu de 2021 et l’iPhone 13 Pro Max le neuvième.

Enfin, la dixième et dernière place de ce classement revient au troisième mobile Android de cette liste, le Xiaomi Redmi 9.

Ce sont les marques qui vendent le plus de téléphones portables sur le premier marché au monde

Ce rapport de Counterpoint Research révèle également que les 10 appareils de cette liste représentaient 19 % des ventes mondiales totales, soit une augmentation de 3 points de pourcentage par rapport aux données de 2020.

