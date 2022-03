WhatsApp met les ciseaux au nombre de fois que vous transférez un message

Avec cette nouvelle limitation, vous ne pourrez pas transférer un message sur WhatsApp vers plus d’un chat de groupe à la fois.

Les « fausses nouvelles » ou fausses nouvelles sont un problème grave qui affecte la société d’aujourd’hui, car elles amènent une partie importante de la population à recevoir de fausses informations.

Tenant compte de la situation actuelle que nous avons en Europe avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie et que le principal moyen de diffusion de fausses nouvelles sur cette guerre est WhatsApp, c’est déjà l’outil que plus de 2 000 millions de personnes utilisent pour communiquer dans le monde, Meta Les fabricants d’applications de messagerie appartenant à Google ont décidé de limiter le nombre de fois où vous pouvez transférer un message.

Ceci est la nouvelle limitation de transfert de messages dans WhatsApp

Comme nous le disent des collègues du média spécialisé WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.22.7.1, inclut une nouvelle fonction qui limite le nombre de fois que vous pouvez transférer un message via le client de messagerie.

WhatsApp teste une nouvelle fonction de sondage pour les groupes et oui, Telegram l’a depuis longtemps

Il y a environ trois ans, WhatsApp a décidé de limiter le transfert de messages à seulement 5 chats pour lutter contre les « fausses nouvelles », mais comme les messages WhatsApp sont désormais cryptés de bout en bout, la société Menlo Park ne peut pas voir les compteurs de messages. .

Pour cette raison, WhatsApp a décidé d’établir une nouvelle limitation sur le transfert de messages, en raison de laquelle, comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous, il n’est plus possible de transférer un message à plus d’un groupe de discussion à la fois. Par conséquent, si vous souhaitez transférer un message à plusieurs groupes, vous n’aurez d’autre choix que de sélectionner le message et de le transférer à nouveau.

De plus, vous devez noter que cette limitation prend effet même lorsque le message est transféré une fois, il est donc différent de la limitation précédente que je ne vous permettais pas de transférer un message plus de 4 fois.

WhatsApp teste l’une des meilleures fonctions de son application pour iOS sur Android

Comme d’habitude, cette fonctionnalité est déployée auprès de divers utilisateurs de la version bêta de WhatsApp pour Android et devrait toucher tout le monde dans les prochains jours.

Sujets connexes : WhatsApp