Samsung a breveté ce design mobile pliant fou, maintenant sous la forme d’un "L"

On ne sait pas très bien à quoi servirait un mobile comme celui-ci, mais Samsung pense que c’est une bonne idée d’explorer des appareils différentiels et de nouvelles idées de pliage comme ce format « L ».

Les experts de l’industrie nous parlent depuis longtemps d’une invasion de mobiles pliants qui, cependant, ne se termine jamais, et à ce stade, la seule chose qui nous est claire est que ce marché est encore immature, sans préciser encore quels besoins Ils doivent couvrir et proposer dans la plupart des cas des solutions à des problèmes que nous n’avions pas.

Un bon exemple en sont les multiples brevets et croquis, chacun plus fou et étrange, que les différents fabricants ont déposé auprès des instances internationales, avec Samsung comme dernier protagoniste et un design en forme de « L » à mi-chemin entre un Galaxy Z , un LG Wing et un Huawei Mate X des premières générations.

Ce Frankenstein sud-coréen des smartphones pliables a été recréé, comme toujours avec maîtrise et à partir des croquis de l’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI), par les confrères de LetsGoDigital, qui nous montrent ce qu’est un smartphone capable de déployer uniquement la moitié supérieure de l’écran, tout autour d’une charnière interne et avec le panneau toujours visible de l’extérieur.

C’est un peu comme prendre la charnière d’un Huawei Mate X des premières générations mais en ne l’installant qu’au milieu du téléphone, de sorte que lorsque la dalle OLED flexible est dépliée, il reste une sorte de « L » dont on ne sait plus quoi l’utiliser aurait, et personne n’a appris l’utilité de la conception en « T » du LG Wing.

Samsung a breveté en 2021 ce Galaxy Z (ou plutôt Galaxy « L ») avec une dalle rabattable totalement extérieure, et qui ne pouvait s’étendre que dans la moitié supérieure de l’écran sans trop préciser à quoi servirait ce format.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est comme un rocher, et JerryRigEverything le confirme également avec son test le plus difficile

Comme nous l’ont dit les confrères de l’Android Authority, ce brevet Samsung date de 2021, bien que l’OMPI l’ait récemment accordé en rendant publics les croquis d’un téléphone que, soyons francs, on ne verra presque jamais en magasin.

En fait, pour moi, la seule chose remarquable à voir ce type d’exercice de conception est de savoir que Samsung continue effectivement à travailler pour donner un sens aux pliables, cherchant à boucler la boucle des fonctionnalités pour nous offrir des appareils différentiels dont personne d’autre n’est capable. imaginer. .

En dehors de cela, le reste est spéculatif, bien que nous puissions commenter les détails d’un brevet qui indique explicitement la présence de trois aimants qui maintiennent le panneau attaché à l’arrière, en utilisant le verre UltraThinGlass de Samsung pour protéger un panneau qui serait toujours exposé. .

Sans aucun doute, la durabilité serait donc un problème à résoudre, peut-être le plus gros auquel tous ces smartphones sont confrontés et sûrement la raison pour laquelle tous ont opté pour des plis « vers l’intérieur » qui cachent l’écran pliant.

En ce qui concerne les cas d’utilisation et les fonctionnalités, je ne sais pas pour vous, mais je ne peux penser qu’à quelques choses efficaces, comme les selfies avec l’appareil photo principal en utilisant l’écran plié à l’arrière, ou le multitâche avec lecture vidéo ou musique en utilisant format ultra-large en haut affiché, tout en faisant des choses avec une autre application en bas.

Voyons si vous retrouvez le sens d’un Galaxy Z comme celui-ci, ou plutôt d’un Galaxy « L » ?

Ce serait ce nouveau Galaxy Fold en forme de « L », galerie de photos

