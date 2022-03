Les 8 meilleures applications pour convertir et compresser la vidéo sur Android

Ce sont les meilleures applications gratuites pour compresser des vidéos sur Android et les convertir en différents formats. Téléchargez-les maintenant !

Actuellement, la meilleure façon d’acheter ou de vendre un produit est le marketing numérique, et cela peut être réalisé via les réseaux sociaux. Et c’est qu’il existe de nombreuses vidéos exposées sur le marché qui cherchent à attirer l’attention de clients potentiels, et pour commencer à produire ces vidéos, il suffit d’avoir un appareil mobile et un éditeur vidéo.

Or pour faire ce type de travaux, il est indispensable d’avoir une application qui soit capable de les compresser au minimum, alors seulement vous pourrez gagner de la place sur votre mobile sans perdre en qualité.

Maintenant, si vous avez tous les outils mais que vous avez besoin d’une application pour réduire la taille de vos fichiers vidéo, alors connaissez les meilleures applications pour convertir et compresser la vidéo sur Android.

Applications pour convertir et compresser la vidéo sur Android

Compresseur vidéo Panda

Compresseur vidéo intelligent et redimensionneur

Compresseur vidéo – Compresser des vidéos et des photos

Redimensionner la vidéo

Compresseur vidéo – Vidéo compacte (MP4, MKV, MOV)

Compresseur vidéo

Réduire les vidéos et les films

Vidéo Dieter 2 – découper et éditer

Les applications que vous verrez dans cette liste partagent de nombreuses similitudes, puisque chacune est capable de compresser et de convertir le format vidéo, cependant, elles ont des caractéristiques différentes. Sélectionnez celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Compresseur vidéo Panda

L’un des outils préférés pour la compression vidéo est Panda Compressor. Cette application est très complète et son interface simple vous permettra de réaliser un travail professionnel. Si vous vous sentez perdu, ne vous inquiétez pas, leur système est conçu pour vous guider pas à pas.

Il suffit d’avoir le clip final, de le télécharger sur les applications, de choisir le degré de compression du fichier et une fois la compression effectuée, vous pouvez le partager directement depuis l’application vers vos réseaux sociaux (TikTok, Facebook, Instagram.. .).

Compresseur vidéo intelligent et redimensionneur

L’application Smart Video Compressor and resizer va un peu plus loin et intègre dans ses fonctions la possibilité d’éditer vos vidéos de manière très basique, surtout si vous souhaitez couper ou ajouter un autre clip à votre fichier. Vous pouvez choisir la résolution de compression étant la plus petite 850p et la plus grande 1080p.

L’interface que présente cette application est assez minimaliste, par conséquent, les boutons sont limités. Les options disponibles sont adéquates, rendant l’expérience utilisateur optimale. Le meilleur de tous, c’est que vous pouvez choisir entre de nombreux formats audiovisuels lors de l’exportation de vos vidéos finales.

Compresseur vidéo – Compresser des vidéos et des photos

Une autre des meilleures applications pour convertir et compresser la vidéo sur Android est Video Compressor – Compress Video and Photos, et non seulement elle compresse les vidéos, mais elle a aussi la particularité de compresser les images.

Son interface est très simple et peu travaillée, cependant, le travail qu’il accomplit est exceptionnel. Vous pourrez couper et ajouter des clips à vos vidéos, extraire le son des vidéos, compresser plusieurs vidéos en même temps, comparer la résolution de compression en temps réel et bien plus encore.

Redimensionner la vidéo

Resize Video est une application disponible pour Android qui inclut des outils similaires aux applications mentionnées précédemment. De plus, vous pourrez compresser vos vidéos dans une large gamme de tailles et son éditeur vidéo est très simple, à tel point que vous pourrez couper les vidéos ou en ajouter d’autres sans aucun problème et augmenter ou diminuer la vitesse de le fragment que vous voulez.

Son interface est très basique, cependant, il reste un excellent outil de poche pour les créateurs de contenus audiovisuels. Comme si cela ne suffisait pas, il a une section appelée « Mes créations », qui n’est rien de plus qu’une bibliothèque où sont stockées toutes les éditions que vous avez faites.

Compresseur vidéo – Vidéo compacte (MP4, MKV, MOV)

L’une des applications les plus complètes de cette liste d’outils pour convertir et compresser la vidéo sur Android est Video Compressor -Compact Video (MP4, MKV, MOV). Il a la capacité de prendre en charge les vidéos dans les formats suivants : MP4, MOV, 3GP, M4V, MKV, AVI, FLV, entre autres. Et non seulement cela, mais vous pouvez également convertir les vidéos dans certains des formats susmentionnés.

Lorsque vous chargez votre vidéo, elle vous indiquera son poids et le poids supporté par les différentes plateformes telles que les e-mails, les réseaux sociaux, les applications de messagerie instantanée, entre autres. Une fois la compression terminée, vous pouvez la partager directement depuis l’application vers la plateforme de votre choix.

Compresseur vidéo

D’autre part, il y a Video Compressor, une autre merveilleuse application capable de réduire la taille de vos clips sans perdre en qualité. Son interface est assez conviviale et minimaliste et possède les boutons indispensables à son fonctionnement optimal.

Comme prévu, vous pourrez choisir la compression de votre vidéo et vous n’aurez aucune limite lorsqu’il s’agit de compresser des vidéos simultanément. Avant d’exporter, vous pourrez voir la vidéo originale et le résultat après compression en parallèle, et pas seulement cela, vous pourrez également comparer le poids entre les deux fichiers.

Réduire les vidéos et les films

Algo que caracteriza al compresor de vídeo Shrink Videos y Películas es su increíble poder de compresión, ya que es posible comprimir muy bien archivos que superan los 2 Gigabytes de almacenamiento, convirtiéndose en una herramienta perfecta para comprimir vblogs de larga duración e incluso películas sin perder la qualité.

Du fait que l’application se concentre sur la compression de grandes vidéos, il est possible de voir la compression en arrière-plan, c’est-à-dire qu’elle sera affichée dans la barre de notification et une fois terminée, elle vous en informera par une tonalité.

Vidéo Dieter 2 – découper et éditer

Ce compresseur vidéo est l’une des meilleures options de cette liste, et grâce à cet outil, vous pourrez économiser beaucoup d’espace sur votre mobile, car il a un accès direct pour compresser une vidéo après l’avoir enregistrée.

Son éditeur vidéo est très simple et vous pourrez couper le clip autant de fois que vous le souhaitez, ajouter d’autres vidéos et ajouter de la musique si vous le souhaitez. La section de compression vidéo est assez étendue, vous pouvez donc choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins, bien sûr, sans perte de qualité.

