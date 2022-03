Les Google Pixels sont mis à jour avec la vision nocturne, des améliorations de l’écran d’accueil, de nouveaux stickers et plus encore

Ce sont toutes les nouvelles qui arrivent sur Google Pixel avec la mise à jour de mars.

Aujourd’hui est une journée intense au sein de Google, car en plus de présenter officiellement la version relookée d’Android 12 pour tablettes et smartphones pliables, Android 12L, il a également publié, comme il le fait tous les 4 mois depuis décembre 2019, une mise à jour sur ses terminaux, le Google Pixel, qui inclut des nouveautés aussi intéressantes que la vision nocturne sur Snapchat, des améliorations de l’écran d’accueil, de nouveaux emojis et bien plus encore.

Ce sont toutes les améliorations apportées au Google Pixel avec cette mise à jour

Google a récemment publié une entrée sur son blog officiel détaillant toutes les nouveautés qui arrivent sur Google Pixel avec la mise à jour de mars et tous les modèles Pixel qui recevront ces nouvelles fonctionnalités, que nous vous laissons, ci-dessous, avec leurs versions de mise à jour respectives :

Pixel 3a XL : SP2A.220305.12

Pixel 4 XL : SP2A.220305.12

Pixel 4a : SP2A.220305.12

Pixel 4a 5G : SP2A.220305.12

Pixel 5 : SP2A.220305.12

Pixel 5a 5G : SP2A.220305.12

Pixel 6 : SP2A.220305.013.A3

Pixel 6 Pro : SP2A.220305.013.A3

En ce sens, il faut souligner que cette mise à jour arrivera à partir d’aujourd’hui sur tous les modèles indiqués ci-dessus, à l’exception des Google Pixel 6 et 6 Pro, qui, curieusement, arriveront un peu plus tard, fin mars.

Les gars d’Android Police ont préparé un tableau comparatif, que nous vous laissons ci-dessous, avec toutes les fonctions qui viendront à chacun des modèles Google Pixel avec cette mise à jour.

La première des nouveautés incluses dans cette mise à jour est l’arrivée du mode vision nocturne dans l’application Snapchat sur les Pixel 6 et 6 Pro, de sorte que si vous avez un de ces smartphones, vous pourrez prendre des photos et des vidéos claires, même dans des conditions de faible luminosité.

Une autre des améliorations les plus remarquables qui viennent d’arriver sur Google Pixel est une série d’améliorations sur l’écran d’accueil et de verrouillage sous la forme de nouveaux widgets personnalisés qui vous fournissent des informations qui vous intéressent.

Ainsi, désormais, le widget « En un coup d’œil » vous indiquera le niveau de batterie de vos Pixel Buds et de tout autre appareil Bluetooth connecté à votre smartphone, il vous rappellera de désactiver l’alarme si le lendemain est un jour férié, il vous enverra une notification s’il y a une alerte sismique dans votre région et vous montrera un compte à rebours de contrôle de sécurité à partir de votre application de sécurité personnelle.

De plus, Google a également ajouté un nouveau widget de batterie qui vous indique l’état de charge de votre Google Pixel et du reste des appareils que vous avez connectés par Bluetooth.

Avec cette mise à jour, Gboard est également mis à jour avec une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de transformer des mots en stickers colorés personnalisés avec le texte que vous écrivez. Bien que, pour le moment, cette nouvelle fonctionnalité Gboard ne soit disponible qu’en anglais américain, nous devrons donc attendre un peu pour que ces stickers personnalisés soient disponibles dans d’autres langues.

La fonctionnalité de traduction instantanée, qui est actuellement exclusive aux Pixel 6 et 6 Pro, a également été mise à jour et vous pouvez désormais traduire des conversations en face à face de l’anglais vers l’espagnol, l’italien et le français directement depuis votre terminal.

Autre nouveauté du Pixel 6, la fonction Live Caption est étendue aux appels pour offrir aux utilisateurs qui ne peuvent ou ne veulent pas parler lors des appels une nouvelle façon de communiquer via des bulles de texte qui leur montreront ce que dit l’autre personne. De plus, ces utilisateurs pourront également taper une réponse pour que le téléphone la lise à haute voix à leur appelant.

De plus, désormais, depuis votre Pixel, vous pouvez organiser des watch parties sur YouTube et partager votre application préférée en direct via Duo.

En plus de toutes ces améliorations, Google a également inclus une nouvelle section de fonds d’écran pour commémorer la Journée de la femme. Ce sont 3 fonds d’écran créés par Manjit Thapp, une illustratrice basée au Royaume-Uni, qui se démarquent en montrant des personnages féminins aux couleurs vives inspirées des sentiments du quotidien, de la nature et de la mode.

Enfin, les fonctions Direct My Call et Waiting Time sont désormais disponibles pour tous les modèles Google Pixel à partir de 3a, bien qu’en anglais uniquement, l’enregistreur vocal peut déjà transcrire des conversations en espagnol et en italien et l’assistant Google permet déjà d’utiliser des phrases rapides personnalisées en espagnol, italien et français pour, par exemple, accepter un appel ou répéter une alarme.

