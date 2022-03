Les Xiaomi 12 ont déjà une date de présentation officielle en Europe

Le Xiaomi 12 sera officiellement lancé en Europe le 15 mars à 20h00 en Chine, 1h00 en Espagne.

L’attente est terminée, puisqu’après avoir présenté les Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12X en fin d’année dernière en Chine, le géant chinois vient aujourd’hui de confirmer la date de présentation officielle du Xiaomi 12 en Europe.

La série Xiaomi 12 sera lancée dans le monde dans une semaine

Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, vient de publier un tweet avec son compte personnel, que nous vous laissons sous ces lignes, dans lequel il révèle que le lancement mondial de la nouvelle série Xiaomi 12 aura lieu le 15 mars à 8h00 pm : 00 heures en Chine, qui est une heure du matin en Espagne.

Le lancement mondial de la Xiaomi 12 Series aura lieu le 15 mars à 20h00 GMT+8. Juste par curiosité, vous cherchez un smartphone plus grand ou plus petit ? #Xiaomi12Series — leijun (@leijun) 8 mars 2022

Sur l’affiche officielle de cet événement en ligne, nous pouvons voir la devise Maîtriser chaque scène (Dominer chaque scène) suivie de la phrase Xiaomi 12 Series, la réponse pour tous (Xiaomi 12 Series, la réponse pour tous) et la date et l’heure du présentation.

La série Xiaomi 12 est composée de trois modèles, le Xiaomi 12, le Xiaomi 12 Pro et le Xiaomi 12X. Les deux premiers seront équipés d’un écran AMOLED 120 hertz, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagné de 8 ou 12 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne, d’un triple module caméra arrière composé d’un capteur principal 50 MP (Sony IMX766), un capteur ultra grand angle 13 MP et un capteur télémacro 5 MP dans le cas du Xiaomi 12 et un capteur principal 50 MP (Sony IMX707), un capteur ultra grand angle 50 MP et un téléobjectif 50 MP capteur avec zoom optique 2x, un appareil photo selfie de 32 mégapixels, une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 67 W sur le Xiaomi 12 et une batterie de 4 600 mAh avec une charge rapide de 120 W sur le modèle Pro et Android 11 fonctionnant sous MIUI 13 comme système d’exploitation.

De son côté, le terminal avec le plus de contenu des trois, le Xiaomi 12X, dispose d’un écran AMOLED à 120 hertz, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 870 accompagné de 8 ou 12 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de mémoire interne, un triple module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 MP (le même que celui qui monte le Xiaomi 12), un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels et un capteur télémacro de 5 MP, une caméra frontale de 32 MP, une batterie de 4 500 mAh avec Charge rapide 67W et MIUI 13 basé sur Android 11 comme système d’exploitation.

Il s’agit de la nouvelle smartwatch que Xiaomi lancera dans le monde avec la Xiaomi 12

Concernant les tarifs possibles du Xiaomi 12 en Europe, comme on vous le disait récemment, tout semble indiquer que les variantes du Xiaomi 12X auront un prix compris entre 600 et 700 euros, les différentes versions du Xiaomi 12 coûteront entre 800 et 900 euros et les deux versions du Xiaomi 12 Pro, 8/128 Go et 12/256 Go, seront proposées entre 1 000 et 1 200 euros.

