C’est le réglage de l’appareil photo que vous devez activer sur Android si vous êtes un indépendant

Si votre appareil n’a pas la possibilité de définir la date activée, il est maintenant temps de commencer à le faire.

Nos téléphones sont capables de prendre des photos d’une qualité inhabituelle, mais vous n’avez peut-être pas encore d’option très simple active. Nous parlons de surimpression de la date des photos que vous prenez. Si vous êtes travailleur autonome, cela vous convient, car cela peut vous éviter un malentendu avec un client. Surtout si votre activité concerne des travaux qui doivent être livrés dans des délais précis. Par exemple, vous vous consacrez à la rénovation domiciliaire ou vous êtes mécanicien. Dans cet article nous allons vous donner une série de trucs et astuces pour que vous puissiez activer cette option depuis votre téléphone Android.

Pourquoi vous devriez activer la date lorsque vous prenez des photos

Comme nous l’avons dit, prendre des photos sur lesquelles le jour et l’heure sont imprimés, y compris le lieu, peut vous aider avec un client qui essaie de vous mettre en difficulté. Vous êtes peut-être dédié à la construction et vous avez convenu avec un client de la réalisation progressive de certaines tâches à une certaine date. Vous pouvez documenter avec l’appareil photo de votre téléphone et les différentes étapes en cours, de sorte que si le client vous le demande, vous pouvez fournir des photos avec la date imprimée.

Il est déjà connu que les malentendus sont très fréquents et qu’un client peut essayer de vous tirer les couleurs si une tâche n’a pas été complétée à temps. Si vous prenez des photos de l’ensemble du processus et que la date y figure, vous aurez toujours le dos couvert. Il en va de même pour un atelier mécanique ou tout type d’activité impliquant un travail manuel et des délais de livraison relativement longs. Même dans les tâches où il est nécessaire de documenter l’authenticité de quelque chose en particulier. On ne sait jamais ce qui peut arriver et il y a eu des cas qui se sont terminés devant les tribunaux. Documenter votre travail, ainsi que les délais, est toujours une bonne assurance-vie.

Comment activer la date de la caméra

Les appareils Android peuvent activer très facilement l’impression automatique de la date et de l’heure. Il existe même des modèles qui l’ont déjà activé par défaut. Mais si pour une raison quelconque vous devez l’activer ou si vous ne le trouvez pas, ne vous inquiétez pas car nous vous dirons comment le faire.

Vous devrez ouvrir l’application appareil photo et regarder dans les paramètres. Vous trouverez probablement une option appelée « filigrane » ou « impression de l’heure et de la date ». Mais comme nous l’avons dit, tous les fabricants qui utilisent Android n’ont pas cette option activée. Dans ces cas, il ne coûte rien de recourir à une application tierce que vous avez installée et avec laquelle vous pouvez superposer la date et l’heure de vos photographies. Par exemple, l’application de photographie Google Snapseed vous permet d’ajouter des filigranes aux photos. c’est aussi une bonne option si vous souhaitez ajouter un logo.

Une application qui met l’heure et la date sur vos photos

Timestamp Camera est l’application dont vous avez besoin, vous la trouvez gratuitement dans l’App Store de Google et elle fait ce travail formidable pour vous. Dans tous les cas, vous pouvez accéder aux fonctionnalités avancées et supprimer les publicités en effectuant un paiement unique, qui ne dépasse pas 5 euros. De plus, vous pouvez configurer l’application pour que les coordonnées UTM et un logo apparaissent. En d’autres termes, vous pouvez introduire le logo de votre entreprise et fournir une image de sérieux envers vos clients qui sera toujours très appréciée.

Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas une application qui a un coût excessif, et c’est que vous pouvez l’utiliser gratuitement si vous voulez seulement impressionner la date et l’heure. Cela seul est plus que suffisant pour pouvoir documenter tout type de travail que vous effectuez pour vos clients. Nous vous laissons les liens de téléchargement ci-dessous, car si vous utilisez un appareil Apple, vous pouvez également l’utiliser.

Dans le cas de l’utilisation de l’impression de la date et de l’heure sur vos photographies de travail, vous pouvez toujours accéder à leurs métadonnées ou données Exif à l’aide de l’une des applications, telles que ExifTools ou Photo exif editor. Mais la chose la plus recommandée est d’utiliser n’importe quel outil gratuit dans les comptes en ligne, comme EXIF ​​​​Data Viewer, avec lequel vous pouvez charger vos photos et extraire toutes ces données. Mais cela reste une nuisance, il est donc recommandé d’utiliser l’option fournie avec l’appareil photo de votre téléphone Android en natif, avec l’application Timestamp Camera.

