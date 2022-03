Samsung vendra également ses mobiles moins chers sans le chargeur inclus

Les prochains smartphones bon marché de Samsung pourraient être livrés sans chargeur dans la boîte. Les Galaxy A et Galaxy M suivront les traces de la marque haut de gamme.

Samsung a été l’une des premières marques à suivre les traces d’Apple et à supprimer le chargeur inclus dans la boîte de ses mobiles, à commencer par le Galaxy S21. Depuis lors, chacun des nouveaux smartphones haut de gamme de la société a été vendu sans chargeur.

Et il semble que, très bientôt, cette stratégie sera étendue au reste des segments du catalogue mobile de la marque. Selon a dévoilé « Leaker » bien connu, Samsung prévoit de supprimer le chargeur inclus dans la prochaine génération des séries Galaxy A et Galaxy M.

Adieu le chargeur inclus dans les prochains Galaxy A et Galaxy M

Il convient de noter que les informations du bailleur suggèrent que cette décision aurait été prise en Inde, mais il est probable que Samsung retirera également le chargeur inclus avec ses téléphones sur d’autres marchés.

Comme dans le Galaxy S et le Galaxy Z, la décision d’éliminer le chargeur serait justifiée pour des raisons écologiques et de durabilité. Et, compte tenu du fait que les terminaux les moins chers sont vendus en plus grand volume que les modèles les plus chers, la réalité est que l’élimination du chargeur inclus avec ce type de terminal aurait un effet plus notable que dans le cas des smartphones plus chers.

Quoi qu’il en soit, la marque ne s’est pas encore prononcée sur la question, et il faudra attendre que la nouvelle génération des séries Galaxy A et M soit officielle pour pouvoir lever les doutes.

