Les 7 meilleures applications de synthétiseur pour créer de la musique avec votre mobile

Que vous connaissiez la musique ou non, ces applications vous aideront à créer de la musique comme un pro.

Développez votre oreille musicale et créez les meilleurs morceaux avec des effets et des mix originaux, à travers les meilleures applications de synthétiseur pour faire de la musique avec Android.

Les créateurs de morceaux de musique sont des artistes qui ont une oreille et une créativité développées qui leur permettent de mélanger et d’incorporer des sons et des effets de manière harmonique jusqu’à obtenir un résultat rythmique et original. Les applications que nous présentons ici aident à la fois à développer cette compétence et à pratiquer à un niveau amateur.

L’outil principal avec lequel les DJ et les producteurs de musique travaillent est un synthétiseur, l’équipement chargé d’envoyer des signaux électriques qui se traduisent par des sons. Grâce à lui, les sons sont incorporés, le tempo est ajusté, les bits sont modifiés et d’autres fonctions avec lesquelles la piste souhaitée sera formée.

Un synthétiseur peut être un équipement coûteux que peu de gens peuvent se permettre. Cependant, diverses applications ont été développées qui ont des émulateurs pour synthétiser le contenu. Dans cet espace, nous vous dirons quelles sont les 8 meilleures applications de synthétiseur pour créer de la musique via votre mobile.

KORG Kaossilator pour Android

Une application tout simplement merveilleuse pour créer des pistes incroyables et d’une manière assez simple. Juste en glissant, tapotant ou caressant l’écran tactile de votre appareil, vous ajouterez déjà des sons à la piste en cours à votre guise.

De plus, vous pouvez incorporer des sons électriques, acoustiques, de batterie et les mélanger avec les 150 sons que l’application a, toujours avec une grande variété de styles, y compris hip-hop, électro, house, techno, EDM… De même, sa couleur l’appréciation vous permet de voir facilement comment les notes et les sons ont été incorporés.

Si vous avez une note incorrecte, vous pouvez utiliser la fonction Scale/Key et elle ajustera votre piste afin qu’elle sonne en harmonie avec jusqu’à 35 gammes différentes. Il dispose également d’un séquenceur de boucles dans lequel jusqu’à 5 parties musicales peuvent être incorporées.

Caustique 3

Avec ce synthé mobile, vous aurez tous les outils qu’un bureau de DJ a à offrir compressés en un seul endroit. Vous pourrez utiliser le modèle de synthétiseur qui vous convient le mieux grâce à la variété de l’application. Et c’est qu’il possède jusqu’à 14 machines (Subsynth, PCMSynth, BassLine, BeatBox, 8BitSynth, Modular, Organ, vocoder, FMSynth, KSSynth, SawSynth) qui garantissent un travail professionnel.

Vous aurez un accès complet à toutes les commandes d’une console DJ pour ajuster, positionner, affiner et créer des pistes originales de haute qualité que vous pourrez écouter et regarder sans que l’écran de votre appareil ne se vide.

Roland Zenbeasts

Une autre excellente option pour générer du contenu musical dans le meilleur style Roland de manière dynamique et accessible. Il possède une vaste bibliothèque de sons, de boucles et d’outils pour vous aider à élargir votre palette musicale.

Vous pouvez également effectuer une recherche par genre ou une recherche globale, parmi les différents sons de l’application figurent les légendaires et caractéristiques Roland TR-808, TR-909 et TR-707.

C’est une application très utile pour les vétérans de la musique ou pour ceux qui débutent dans ce monde artistique. Un excellent outil de grand divertissement et de praticité.

sunvox

Cette application est décrite comme un synthétiseur modulaire multiplateforme compact pour créer de la musique, comprenant un tracker (séquenceur basé sur des motifs). Un excellent outil pour ceux qui veulent composer de la musique où et quand ils sont.

Il peut être lié à divers appareils avec différents processeurs disponibles gratuitement sur les appareils de bureau et pour les versions Android et iOS, il fait partie des applications musicales les plus sérieuses, les plus profondes et les moins chères à 5,99 $.

groovepad

Groovepad vous offrira assez facilement une expérience digne d’un DJ. La première chose à faire est de sélectionner le style musical avec lequel vous souhaitez travailler, parmi lesquels House, Dubstep, Hip-hop, EDM, Drum & Bass, Électronique, Trap, et bien plus encore.

Ensuite, un panneau vous sera présenté avec les différents sons, effets, audios, bits et autres outils avec lesquels vous pourrez commencer à explorer et à expérimenter différents mixages jusqu’à ce que vous obteniez la piste souhaitée.

FL Studio Mobile

Créez et enregistrez vos morceaux de musique à tout moment, peu importe où vous commencez à créer, enregistrez votre travail dans l’application et continuez à partir de n’importe quel autre appareil. C’est une application complète pour mixer, éditer, enregistrer ou rendre en utilisant les outils qui caractérisent l’application.

BandLab

Pour compléter cette liste d’applications de synthétiseur pour créer de la musique avec votre mobile, BandLab est une autre excellente option pour mélanger l’audio, les pistes et les effets pour créer une musique de qualité. Avec une conception simple à manipuler qui met à votre disposition tous les outils nécessaires.

Cependant, ce qui caractérise le plus cette application, c’est qu’elle dispose également de fonctions de réseau social, avec lesquelles vous pouvez rencontrer et rester en contact avec d’autres fans, producteurs ou artistes qui apprécient votre contenu musical.

