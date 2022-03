C’est le meilleur mobile que vous puissiez acheter si vous ne voulez pas perdre en qualité sur Instagram

L’iPhone 13 Pro est le meilleur smartphone que vous puissiez acheter si vous souhaitez tirer le meilleur parti des réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux font partie du quotidien de la plupart d’entre nous, que ce soit pour se divertir ou travailler. Pour cette raison, beaucoup d’entre nous recherchent la meilleure qualité pour notre contenu, nous ne voulons pas télécharger une photo ou une vidéo qui semble mauvaise.

Si vous voulez prendre de bonnes photos dans n’importe quelle situation, si vous voulez télécharger vos images et vidéos dans la meilleure qualité sur Instagram, TikTok ou tout autre réseau social, l’un des derniers iPhones est le meilleur smartphone que vous puissiez acheter. L’iPhone 13 Pro serait l’achat idéal, bien que l’iPhone 13 soit également une excellente alternative. Nous vous disons pourquoi.

Instagram et l’iPhone, une histoire d’amour

Nous ne découvrons rien, c’est quelque chose de connu de tous, le contenu téléchargé sur Instagram à partir d’un iPhone sera toujours plus beau. Photos dans le flux principal, vidéos, histoires, peu importe, un mobile Android donnera de moins bons résultats. Peu importe que vous ayez un Samsung Galaxy S22 Ultra ou un Pixel 6 Pro, la compression que l’application effectue lors du téléchargement du contenu lui nuit considérablement.

C’est quelque chose qui se passe depuis des années et il ne semble pas que cela va changer, on ne sait pas très bien pourquoi. Si l’on ajoute à ces différences de compression le fait que l’iPhone 13 Pro possède l’un des systèmes de caméra les plus complets et les plus constants du marché, les choses sont assez claires.

L’importance des caméras constantes

L’iPhone 13 Pro est livré avec une triple caméra arrière. Il est composé de 3 capteurs de 12 mégapixels, un principal, un ultra grand angle et un téléobjectif. Les caméras de cet iPhone ont montré d’excellentes performances dans toutes sortes de situations, ce qui – avec le traitement qu’Apple fait à chaque fois qu’une photo est prise – se traduit par des images de haute qualité dans presque tous les scénarios.

Aucun d’entre eux ne semble avoir montré aujourd’hui la régularité de cet iPhone.

Aujourd’hui, n’importe quel haut de gamme peut prendre des photos de haute qualité. Certains des exemples que nous avons mentionnés précédemment sont de grands représentants. Cependant, aucun d’entre eux ne semble avoir démontré la régularité de cet iPhone aujourd’hui. Tirez comme vous tirez, vous obtiendrez un très bon résultat.

De plus, son écran permet d’apprécier les couleurs des photographies avec une grande précision, ce qui est d’une grande aide lors de la retouche. L’iPhone 13 Pro est doté d’une dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces avec les technologies ProMotion et True Tone.

En bref, les terminaux Apple, et plus particulièrement l’iPhone 13 Pro, sont la meilleure option si vous souhaitez créer du contenu sur Instagram. Pour les appareils photo et les logiciels, le niveau des photos et des vidéos est au-dessus de ses rivaux Android. De plus, il ne semble pas que cela va changer, du moins à court ou moyen terme…

