Combien faut-il travailler dans chaque pays du monde pour se payer un Samsung Galaxy S22

Une étude de Money Supermarket révèle qu’un utilisateur résidant en Egypte devra travailler 3 mois et demi pour pouvoir acheter un Samsung Galaxy S22 128 Go.

Depuis qu’en 2017, Apple a lancé le premier smartphone de l’histoire avec un prix qui dépassait les 1 000 euros, l’iPhone X, le reste des fabricants de terminaux mobiles ont emboîté le pas du géant américain dans leur insigne de navires suivants.

Pour cette raison, cela ne cesse de nous surprendre que le prix en Espagne du modèle de base de la nouvelle famille Galaxy S22 soit inférieur à ce chiffre, bien que ce ne soit pas le cas dans tous les pays du monde et, pour cette raison, aujourd’hui nous venir à vous pour compter combien vous devez travailler dans chaque pays du monde pour payer un Samsung Galaxy S22.

Combien d’heures faut-il travailler pour acheter un Samsung Galaxy S22 ?

Une étude récente publiée par le comparateur de prix Money Supermarket révèle que le pays dans lequel il faut travailler plus d’heures pour pouvoir acheter un Samsung Galaxy S22 avec 128 Go de stockage est l’Égypte, puisque le coût de celui-ci dans la région africaine est 1 028 dollars, ce qui, avec les bas salaires payés par les travailleurs horaires égyptiens, signifie qu’il faut travailler environ 1 095 heures, soit 137 jours, soit trois mois et demi, en équipes de huit heures par jour pour pouvoir pour vous permettre d’acheter ce smartphone.

À l’autre extrême se trouve la Suisse, un pays dans lequel il suffit de travailler 32 heures, soit 4 jours ouvrables, pour pouvoir acquérir le modèle le plus sobre de la nouvelle série Galaxy S22.

Après l’Égypte, les pays où il faut travailler plus d’heures pour pouvoir acheter un Galaxy S22 sont l’Ukraine avec 790 heures (environ 98 jours), les Philippines avec 737 heures (environ 92 jours), l’Indonésie avec 684 heures (environ 85 jours) , le Maroc avec 614 heures (environ 76 jours) et le Kazakhstan avec 581 heures (environ 72 jours).

Les États-Unis sont le troisième pays dans lequel il faut travailler moins d’heures pour pouvoir acheter un Galaxy S22 128 Go, 48 heures (6 jours ouvrables) et l’Espagne est à la 24e place avec 129 heures (environ 16 jours), bien que le La raison de cette différence par rapport à l’Égypte se trouve également dans le prix de l’appareil, puisque tant aux États-Unis qu’en Espagne, le Samsung Galaxy S22 de 128 Go coûte respectivement 849 dollars et 859 euros.

