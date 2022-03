Les politiques d’utilisation de WhatsApp spécifient que votre compte sera résilié si vous faites l’une de ces 7 choses. Découvrez ce que c’est et évitez de le faire.

WhatsApp accueille tous les utilisateurs qui souhaitent rejoindre la plateforme, ils n’ont besoin que d’un numéro de téléphone pour le faire. Bien sûr, les règles sont claires et doivent être respectées, car la clôture du compte est toujours une possibilité. Si vous souhaitez continuer à utiliser WhatsApp normalement, il y a certaines choses que vous ne devriez pas faire.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles WhatsApp peut interdire votre compte, par exemple, en utilisant des versions alternatives à la version officielle. L’entreprise n’aime pas du tout cela, et elle n’est pas non plus favorable à l’utilisation du service de messagerie de manière automatisée pour envoyer des milliers de messages. Ces spoilers vous disent ce que nous allons vous dire ensuite : les 7 choses pour lesquelles WhatsApp pourrait fermer votre compte.

Envoyer des virus ou des logiciels malveillants à d’autres utilisateurs

WhatsApp peut être une source de virus pour votre téléphone portable, ou il se peut aussi que vous soyez celui qui envoie ces fichiers malveillants à d’autres utilisateurs. Comme vous pouvez l’imaginer, il est totalement interdit de le faire si vous ne souhaitez pas que votre compte soit suspendu.

Comme nous l’avons vu à d’autres occasions, une vidéo ou une photo peut contenir un virus dans WhatsApp. L’utilisateur n’a qu’à le télécharger et à installer une application pour que son appareil soit infecté par des logiciels malveillants. Si vous êtes en charge de l’envoi de ces fichiers, qui peuvent par exemple vous donner accès à la liste de contacts de la personne concernée, vous serez définitivement banni de WhatsApp.

Envoyer des messages automatiques ou en masse

La plateforme de communication condamne également l’envoi de messages automatiques ou massifs. Cela a été annoncé par WhatsApp lui-même en 2019, qui a opté pour cette mesure pour mettre fin à tous les comptes de spam dédiés à la diffusion massive de contenu.

Cette mesure fait partie de l’ensemble des actions entreprises par WhatsApp pour lutter contre la désinformation qui se propage via la messagerie. Si vous faites partie de ceux qui utilisent WhatsApp pour envoyer automatiquement des milliers de messages, votre compte sera suspendu.

Tenter d’altérer ou de modifier le code WhatsApp

Une autre chose que vous ne devriez pas faire dans WhatsApp si vous ne voulez pas perdre votre compte est de modifier ou de modifier le code de l’application. Si nous examinons les conditions d’utilisation de la plate-forme, nous constatons qu’au sein de la section « Dommages causés à WhatsApp ou à nos utilisateurs », il est précisé qu’il n’est pas possible de « désosser, altérer, modifier, créer des œuvres dérivées, décompiler ou extraire codes de nos Services « .

Par conséquent, si vous voulez que WhatsApp reste la plate-forme que vous utilisez pour communiquer, vous feriez mieux de ne pas jouer avec le code de l’application.

Utilisation de versions non autorisées de WhatsApp

Le manque de fonctionnalités WhatsApp et d’options de personnalisation a conduit de nombreux utilisateurs à utiliser WhatsApp Plus, GBWhatsApp et d’autres applications malveillantes. Cependant, cette décision peut être très coûteuse, car elle entraîne directement l’interdiction temporaire de WhatsApp. Si vous le répétez, la fermeture du compte sera définitive.

Selon WhatsApp, il s’agit de versions non autorisées qui violent ses conditions d’utilisation. Si vous souhaitez continuer à utiliser WhatsApp, il est préférable de télécharger et d’installer la version officielle sur votre mobile.

Utilisation excessive des listes de diffusion

L’utilisation excessive des listes de diffusion est une autre pratique à éviter, comme expliqué dans la section « Comment utiliser WhatsApp de manière responsable ». Ces listes de diffusion sont utilisées pour envoyer des messages à tous les contacts qui ont enregistré votre numéro de téléphone. Cependant, s’ils trouvent cela ennuyeux, ces utilisateurs peuvent signaler votre activité.

Ces rapports mettront WhatsApp en alerte, ce qui pourrait entraîner la fermeture de votre compte si vous l’utilisez de manière excessive et dérangez les listes de diffusion. Encore une fois, l’envoi de messages en masse à d’autres utilisateurs est un danger pour votre présence sur WhatsApp.

Créer de nouveaux comptes automatiquement

Si vous voyez le message « Votre numéro de téléphone est suspendu dans WhatsApp. Contactez l’assistance pour obtenir de l’aide » lorsque vous entrez sur la plateforme, c’est peut-être parce que vous avez créé de nouveaux comptes de manière automatisée ou par des moyens non autorisés.

Comme vous pouvez le voir, l’entreprise rejette directement les actions automatisées pour mettre fin au spam et à la propagation de la désinformation. Attention, car les mesures touchent aussi la création massive de groupes.

Partage des informations personnelles d’autres personnes sans autorisation

Enfin, dans WhatsApp, vous ne pouvez pas utiliser d’outils pour extraire des informations personnelles d’autres utilisateurs et, bien sûr, vous ne pouvez pas partager ces données sans autorisation. « L’acquisition d’informations sur les utilisateurs de cette manière, y compris les numéros de téléphone, les photos de profil d’utilisateur et les statuts de WhatsApp, enfreint nos conditions d’utilisation », lit-on sur le site Web de l’entreprise.

Par conséquent, pour continuer à utiliser WhatsApp comme outil de communication en ligne, vous devez respecter la confidentialité et la sécurité des autres utilisateurs. De plus, vous devez refuser l’utilisation d’alternatives non autorisées, l’envoi de virus et les actions automatisées en masse. Tant que vous vous y conformez, votre compte sera en sécurité.

