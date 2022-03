Top 8 des applications Android de contrôle du volume

Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa (avec boutons de contrôle de la TV) | Appareil de streaming HD

La dernière version de notre appareil de streaming le plus vendu : avec une puissance supérieure de 50 % à celle de Fire TV Stick (modèle 2019) pour un streaming rapide en Full HD. Livré avec la télécommande vocale Alexa dotée des boutons Marche/Arrêt et Volume. Moins d'encombrement, plus de contrôle : la télécommande vocale Alexa vous permet d'utiliser votre voix pour rechercher et lancer du contenu à partir de plusieurs applications. Les nouveaux boutons prédéfinis vous permettent d'accéder rapidement à vos applications préférées. Vous pouvez également contrôler la mise sous/hors tension et le volume de votre TV et barre de son compatibles, sans télécommande supplémentaire. Son home cinéma avec prise en charge de la technologie Dolby Atmos : découvrez des scènes qui prennent vie grâce au son immersif Dolby Atmos (disponible sur certains titres, via une connexion à un système audio compatible). Des milliers d'applications, de Skills Alexa et de chaînes, dont Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Molotov, ARTE, France 24, etc. Des frais d'abonnement peuvent s'appliquer. Les membres Amazon Prime bénéficient d'un accès illimité à des milliers de films et épisodes de séries. TV gratuite : accédez à des films et séries depuis des applications telles que Molotov, ARTE et YouTube. Écoutez de la musique : écoutez des titres en streaming sur Amazon Music, Spotify, Deezer et bien plus. Des frais d'abonnement peuvent s'appliquer. Simple et intuitif : accédez rapidement à vos applications et contenus préférés, directement depuis le menu principal. Facile à configurer et discret : branchez-le derrière votre TV, allumez votre TV et connectez-vous à Internet pour commencer la configuration. Certifié pour les humains : fini les difficultés, le bricolage et le stress. Pas de patience nécessaire : tout est simple.