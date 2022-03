Vous souhaitez libérer de l’espace sur votre mobile ? Google Files vous montre quelles applications désinstaller

Les nouveaux filtres Google Files vous permettront de trouver, plus rapidement et plus facilement, quelles applications désinstaller de votre smartphone.

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété de gestionnaires de fichiers très complets et fonctionnels, mais, sans aucun doute, l’un de ceux qui a le plus évolué ces derniers temps est Google Files.

Justement, à cette occasion, nous sommes là pour vous parler d’une des dernières innovations que le géant américain a intégré dans son gestionnaire de fichiers, qui vous permettra de libérer plus facilement de l’espace sur votre terminal en vous indiquant quelles applications désinstaller.

Avec les filtres Google Files, il sera beaucoup plus facile de trouver les applications à désinstaller

Google Files vous permettait déjà de désinstaller des applications que vous n’utilisez pas, mais maintenant il vient d’inclure de nouveaux filtres dans son application Android qui vous faciliteront la recherche desdites applications, car nous pouvons les filtrer en fonction de trois paramètres principaux : Applications volumineuses, applications et jeux inutilisés.

Files by Google vous aide désormais à économiser plus d’espace grâce au « Smart Storage »

Pour activer ces filtres dans Google Files, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Google Files

Cliquez sur l’onglet Explorer

Cliquez sur l’option Calculer le stockage qui est surlignée en couleur juste en dessous de la section Applications

Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît ci-dessous, cliquez sur l’option Continuer

Allumez l’interrupteur Autoriser l’accès à l’utilisation

Une fois cela fait, Google Files pourra calculer la taille des applications et à quand remonte la dernière fois que nous avons utilisé une application spécifique afin d’appliquer ces nouveaux filtres.

Une fois les filtres activés, vous pouvez commencer à les utiliser en accédant à la section Applications située dans l’onglet Explorer, qui sera désormais divisée en trois onglets : Applications installées, Applications système et Fichiers d’installation d’applications (APK) et en saisissant le premier, Installé Applications.

Lorsque vous faites cela, vous verrez qu’en haut, juste en dessous du nom de l’onglet, il y a trois sections : Grandes applications, Applications inutilisées et Jeux. En appuyant sur le premier, vous pouvez voir les applications qui occupent plus de 512 Mo, en cliquant sur le second les applications que vous n’avez pas utilisées depuis plus d’un mois et en appuyant sur le dernier, vous ne verrez que les jeux.

Dans la liste des applications qui apparaît lors de l’application de l’un de ces filtres, qui peuvent être combinés pour trouver facilement les applications ou jeux volumineux que nous n’avons pas utilisés depuis plus d’un mois ou les jeux qui prennent plus de place dans la mémoire de notre terminal , Vous pouvez voir que les applications volumineuses apparaissent avec une icône MB+, les applications moins utilisées avec une icône de réveil et les jeux avec une icône de manette de jeu, de sorte que les applications qui répondent à plusieurs des paramètres de ces filtres apparaîtront étiquetées avec différentes icônes . Ainsi, par exemple, si nous avons installé un jeu qui occupe plus de 512 Mo, il apparaîtra étiqueté avec les icônes MB+ et le contrôleur de jeu.

De plus, quel que soit le ou les filtres que nous appliquons, nous pourrons également trier tous les résultats par date (le plus ancien ou le plus récent en premier), par taille (le plus grand ou le plus petit en premier) et par nom (de A à Z ou de Z à A).

Pour trier les résultats des filtres, il suffit de cliquer sur le bouton de menu situé dans la partie supérieure droite de l’application, d’entrer dans la section Trier par et de sélectionner l’option qui nous intéresse le plus.

