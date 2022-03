Obtenez 3 mois gratuits de musique illimitée pour une durée limitée

Le service de musique le plus complet vous offre 90 jours d’utilisation.

Ce n’est que jusqu’au 29 mars 2022 que vous aurez la possibilité d’obtenir Music Unlimited gratuitement pendant 3 mois. C’est le service de musique à la demande qui s’est le plus développé ces dernières années, menaçant la couronne de Spotify sur ce segment. Et c’est que 90 millions de thèmes musicaux par le visage et des millions de podcasts ne sont pas quelque chose qui est donné de cette manière tous les jours.

Cette fois, les utilisateurs d’Amazon Prime et ceux qui n’ont pas d’abonnement annuel Amazon pourront profiter de cette offre. Cependant, ceux qui ont déjà profité de ce type d’offre Music Unlimited ne pourront pas accéder à ce cadeau. Aucun service ne propose aujourd’hui autant de contenus sonores sur sa plateforme, ni Spotify, ni Apple Music, ni Tidal…

Économisez 30 euros avec Music Unlimited gratuit

La meilleure chose à propos de ce service est l’intégration complète d’Alexa. Si vous avez un appareil audio Amazon Echo, vous pouvez profiter à 100% d’Alexa et de Music Unlimited, en pouvant écouter toutes les chansons, listes de lecture et podcasts avec la qualité offerte par chacun des Echo, Echo Dot , Echo Studio et/ou Echo Buds 2.

Et non seulement vous aurez toute la musique que vous pouvez imaginer et des millions de podcasts, mais cet abonnement gratuit est fourni avec le service Music HD. C’est la meilleure façon d’entendre toutes les nuances des chansons telles qu’elles ont été enregistrées en studio. Il vous suffit d’avoir un appareil de musique compatible sans perte capable de lire les formats .FLAC et .WAV avec une quantité de données atteignant en moyenne 3 730 kbps (plus de 3 Mbps). Sans aucun doute, la meilleure qualité d’un service de ce type aujourd’hui.

Avec cette offre, vous économisez les 30 euros que vous coûterait l’abonnement Music Unlimited pendant 3 mois. Profitez-en maintenant, cela ne durera que ce mois-ci. Une fois l’essai gratuit de 90 jours passé, vous serez automatiquement débité du premier versement de 9,99 euros. Vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez pendant la période d’essai ou plus tard, jusqu’à 15 jours après la fin de l’étape gratuite.

Attention, on sait que l’abonnement annuel Music Unlimited est à 99 euros, avec lequel on économise 2 mois de paiement, mais avec cet essai de 3 mois on ne pourra pas passer directement au mode de paiement annuel. Nous devrions nous désabonner de ce plan individuel et nous réabonner, cette fois en payant et en choisissant le format de paiement une fois par an.

Thèmes associés : Offres

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.