Ma recommandation : ce sont les meilleurs écouteurs sans fil si vous recherchez une qualité supérieure

Si vous recherchez des écouteurs sans fil de haute qualité, le Sony WF-1000XM4 est ma grande recommandation.

Le Sony WF-1000XM4 est le meilleur casque sans fil que j’ai pu évaluer depuis que j’écris sur Netcost-security.fr. Nous ne parlons pas de n’importe quel casque, mais du plus avancé du catalogue « true wireless » de Sony. Par conséquent, depuis que j’ai eu le plaisir de les essayer, ils sont devenus ma principale recommandation pour les audiophiles à la recherche d’une qualité sonore optimale.

Ils ont un design spectaculaire et très confortable, et la qualité sonore ne déçoit pas du tout. De plus, la suppression du bruit est très efficace, elle atténue les bruits extérieurs à un niveau élevé. Ces Sony WF-1000XM4 disposent également d’un grand nombre de fonctionnalités et, enfin, d’une autonomie étendue. Comme si cela ne suffisait pas, son prix baisse généralement de manière significative dans des magasins comme Amazon.

Sony WF-1000XM4, ma recommandation si vous recherchez les meilleurs écouteurs sans fil

Les Sony WF-1000XM4 ont été lancés en juin 2021 (heures de batterie) pour être au sommet du marché des écouteurs « true wireless ». Sa fiche technique ne déçoit pas en pratique, tant ces Sony WF-1000XM4 offrent une expérience de haut niveau.

Le premier aspect qui nous a conquis a été le design, car ils ont une qualité de construction exquise. Quant à la couleur, vous pouvez choisir entre le noir ou le blanc, les deux modèles étant très agréables. Nous soulignons ses coussinets en mousse de polyuréthane, qui s’adaptent parfaitement à la forme de l’oreille pour offrir un excellent soutien. Ils ont également une protection IPX4, ils résistent donc aux gouttes d’eau et à la sueur.

Les Sony WF-1000XM4 intègrent des drivers 6 mm et sont compatibles avec les formats SBC, AAC et LDAC. Ces composants, ajoutés au processeur Sony V1, leur permettent d’offrir une expérience audio très riche. Les écouteurs Sony sonnent très bien, avec des basses puissantes et une reproduction fidèle également dans le reste des fréquences.

Le haut niveau est également le travail de la suppression active du bruit, qui parvient à faire taire les sons extérieurs afin que nous entendions mieux l’audio. Lorsque quelqu’un vous parle, ces Sony WF-1000XM4 activent automatiquement le mode ambiant pour améliorer ces voix extérieures afin que vous puissiez les entendre clairement sans avoir à retirer vos écouteurs.

Pour configurer toutes les fonctions disponibles sur ce modèle -il y en a beaucoup-, il est préférable de télécharger l’application « Sony – Headphones Connect ». Par exemple, à partir de cette application, vous pouvez personnaliser les commandes tactiles, qui fonctionnent avec précision et rapidité. De plus, vous pouvez également configurer les assistants personnels Google Assistant ou Alexa.

Un autre aspect à prendre en compte est celui de l’autonomie, puisque le Sony WF-1000XM4 atteint environ 8 heures de lecture de musique avec suppression du bruit activée. C’est un très bon chiffre, on peut travailler toute une journée sans avoir besoin du chargeur. Si vous désactivez l’ANC, son autonomie grimpe jusqu’à environ 12 heures.

Lorsque la batterie des écouteurs s’épuise, le boîtier de charge est là pour nous aider. Avec l’ANC activé, ce boîtier fournit deux charges supplémentaires supplémentaires, soit 24 heures au total. De plus, les Sony WF-1000XM4 sont compatibles avec la charge rapide -1 heure d’utilisation en 5 minutes de charge- et la charge sans fil.

Les Sony WF-1000XM4 ont un prix public conseillé de 279 euros, un coût élevé qui peut être un handicap pour de nombreux utilisateurs. Cependant, son prix tombe généralement sur Amazon, MediaMarkt et El Corte Inglés, même en dessous de 200 euros. Par conséquent, il est préférable d’attendre l’une de ces offres exceptionnelles pour obtenir les meilleurs écouteurs « true wireless » du marché.

