Les meilleurs jeux de style Où est Wally ? pour mobile

Lampe de Bureau LED, Lampes de Bureau Dimmable 5 Modes de Couleur 10 Niveaux de Luminosité, Flexible Contrôle Tactile Protection des Yeux,Lampe de chevet Avec Port USB et Fonction Minuterie

【Soins Oculaires 】Bouquet-Uk lampe de bureau à LED produisent une lumière homogène , douce et confortable. Pas de scintillement, pas d'éblouissement. Idéal pour lire et travailler de longues heures. Illuminez la nuit sans déranger les autres et protégez vos yeux le plus possible grâce à ces 10 niveaux de luminosité dans 5 modes de température, blanc froid / blanc naturel / naturel / chaud / jaune chaud, offrant un total de 50 options. 【Multi-fonctions USB】Port 5v-1-2A pour l'alimentation de téléphones intelligents, tablettes, lecteurs électroniques et autres appareils mobiles,Il peut aussi être utilisé comme lampe de maquillage, lampe de chevet, etc. 【Contrôle tactile et fonction mémoire】 équipée D’ un contrôle tactile Sensible pour une luminosité et un ajustement du mode faciles. La lampe de bureau a une fonction de mémoire qui affiche automatiquement la dernière couleur sélectionnée et la dernière luminosité lors mise hors tension lorsque la lampe de bureau est rallumée. 【Bras de lampe flexible et pivotant】 Avec un bras flexible à 180 ° et un axe de base à 90 °, vous pouvez tourner ou régler facilement la direction d’éclairage de la lampe pour un meilleur angle d’éclairage. Et grâce au stabilisateur de base intégré, la base de lampe de lecture reste solide lorsque vous réglez son angle. 【Garantie de longévité】Lampe LED, Sans plomb et mercure. Pas de rayons UV ou infrarouges. Elle est fabriquée à partir d'un alliage d'aluminium et a une durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures, soit 40 fois celle des lampes à incandescence traditionnelles. La lampe de bureau a une garantie de 18 mois et une garantie de satisfaction du client à 100%.