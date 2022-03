Donnez à votre mobile une touche Motorola avec les fonds d’écran du nouveau Motorola Edge 30

Si vous avez aimé les nouveaux fonds d’écran du dernier Motorola haut de gamme, ici vous pouvez télécharger leurs galeries totalement gratuitement pour personnaliser vos smartphones.

Les nouveaux produits phares de Motorola sont déjà officiels dans la moitié du monde, bien que le fabricant d’origine nord-américaine et désormais propriété chinoise ait voulu nous compliquer la tâche avec des noms différents selon les différentes régions où ils sont disponibles, connaissant ainsi le même appareil que Motorola Edge Plus 2022 aux États-Unis ou Edge 30 Pro en Inde et dans d’autres pays, et est également très similaire au Moto Edge X30 qui avait déjà été lancé en Chine fin 2021.

Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas venus ici pour vous parler de certains smartphones que vous pouvez déjà connaître en profondeur en suivant les liens en ligne que nous vous avons laissés juste au-dessus, nous n’allons donc pas vous divertir en vain car ce que nous voulons, c’est vous apporter de nouveaux fonds d’écran pour que vous puissiez personnaliser vos téléphones Android actuels avec les dernières galeries conçues par Motorola, qui sont prêtes à tirer le meilleur parti des panneaux AMOLED avec des images vraiment intéressantes.

Nous parlons d’une galerie complète avec 21 fonds d’écran statiques haute résolution, dont 13 sont inclus à la fois dans l’Edge Plus 2022/Edge 30 Pro et le Moto Edge X30, tandis que 8 autres fonds d’écran exclusifs au modèle chinois ont également été ajouté pour compléter le package, comme nous l’ont dit nos collègues développeurs xda.

La plupart des arrière-plans sont abstraits, suivant les tendances actuelles, utilisant des bases sombres et des couleurs vives en contraste avec les effets bokeh, bien que dans le cas de Motorola, ils aient osé nous apporter cette touche de nostalgie toujours appréciée, cette fois en récupérant le fond d’écran d’en-tête du Moto X d’origine avec ses blocs de ciment multicolores.

Malheureusement, aucun fond d’écran animé n’est inclus dans les nouvelles galeries Motorola, même si, dans leur cas, ils utilisent un peu plus de batterie, c’est peut-être même une bonne nouvelle.

En tout cas, comme nous savons déjà que la meilleure chose à propos d’Android a toujours été de pouvoir personnaliser nos smartphones à votre goût, et au cas où vous ne les aimeriez pas ou que ces arrière-plans Motorola ne vous suffisent pas, ici nous vous laisse également notre compilation hebdomadaire complète afin que vous puissiez choisir le meilleur… A ne pas manquer !

