Applications d’actualités, de vol et même de talkie-walkie : les applications les plus téléchargées en Ukraine en raison de l’invasion

Les Ukrainiens se préparent à une éventuelle perte de connexion Internet en téléchargeant ces applications variées, des talkies-walkies aux cartes hors ligne.

La population civile ukrainienne trouve dans ses téléphones portables un outil utile pour se protéger contre l’invasion russe. Cela se reflète très bien dans les applications les plus téléchargées actuellement en Ukraine, ce qui indique que les utilisateurs cherchent à se préparer à une éventuelle perte de connexion Internet.

Comme le rapporte Forbes, parmi les applications les plus téléchargées ces jours-ci figurent Signal, Maps.me, Flightradar24 et Zello, c’est-à-dire des applications très variées qui indiqueraient que les principales préoccupations se concentrent sur les communications, les informations de vol et les cartes lorsque l’accès à Internet est perdu. .

Signal et Flightradar24, parmi les applications les plus téléchargées en Ukraine

Avec l’incroyable avancement des téléphones portables au cours des dernières décennies, ceux-ci sont devenus des outils indispensables dans les moments les plus compliqués. Le meilleur exemple de cela que nous voyons actuellement lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, alors que les citoyens concernés utilisent des smartphones pour communiquer avec leurs proches, enregistrer des vidéos pour informer le reste de la planète de ce qui se passe ou rechercher des informations pour se protéger.

Pour y parvenir, les Ukrainiens se tournent vers des applications qui deviennent désormais de véritables bouées de sauvetage. L’importance des applications augmente à mesure que l’attaque russe s’intensifie et que la peur de perdre l’accès à Internet augmente. Cela se reflète dans le travail de la société Apptopia, qui rend compte jour après jour des applications les plus téléchargées en Ukraine.

Si nous regardons les données des 24 dernières années, le jour où le conflit a commencé, nous voyons que l’application la plus téléchargée était Signal, une plateforme de messagerie qui offre plus de sécurité et de confidentialité que d’autres comme WhatsApp. Le deuxième plus téléchargé était Bridgefy, une application de communication qui permet d’envoyer des messages sans connexion Internet, uniquement en utilisant la connectivité Bluetooth.

Dans le classement, nous trouvons également des applications comme MAPS.ME, une alternative gratuite à Google Maps qui facilite le téléchargement de cartes pour les utiliser hors ligne. Nous voyons également des applications dédiées à fournir des informations sur les vols, telles que Flightradar24, reflétant les préoccupations du public concernant les frappes aériennes. En outre, il existe également plusieurs applications de talkie-walkie, telles que Zello et Two Way, et une autre application de messagerie telle que Telegram.

« Beaucoup de ces applications permettent une communication hors ligne via un signal radio traditionnel ou via Bluetooth. Ce sont des applications que nous voyons généralement avec style lors de catastrophes naturelles comme les ouragans et les tremblements de terre », a déclaré Adam Blacker, porte-parole d’Apptopia.

Les 11 meilleures applications Android en cas d’urgence

Si nous consultons les données des derniers jours, nous découvrons qu’une application appelée « єТривога » est également une tendance, chargée d’envoyer des alertes au mobile en cas d’urgence. Il met également en avant la présence de l’application Starlink, le projet créé par Elon Musk pour proposer une connexion Internet par satellite.

Même si cela n’en a pas l’air, savoir quelles sont les applications les plus téléchargées dans une situation comme celle-ci nous permet de découvrir quelles sont les principales préoccupations des citoyens ukrainiens. Comme nous l’avons vu, ils cherchent à pouvoir maintenir les communications lorsque l’accès à Internet échoue avec des applications comme Bridgefy. En outre, ils recherchent également des informations sur la situation aérienne et l’accès à des cartes « hors ligne » en cas de perte de connexion.

