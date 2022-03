Ce Fire TV Stick 4K Max marque son niveau le plus bas jusqu’à épuisement des stocks

La clé TV actuelle la meilleure et la plus puissante tombe sous les 40 euros.

Ce lecteur multimédia de petite taille est presque gratuit dans cette offre Amazon. Son prix habituel est de 64,99 euros et aujourd’hui il peut être à vous pour seulement 39,99 euros. Une baisse de 25 euros pour l’une des meilleures clés TV du marché aujourd’hui. Si vous n’avez toujours pas de smart TV avec Android TV, ce Fire TV Stick 4K Max vous offre les mêmes fonctions et prend très peu de place. J’en ai déjà un et je profite de tout son contenu tous les jours.

Le modèle que nous vous montrons ici est le top des clés TV disponibles, mais Amazon propose également 3 autres modèles qui ont considérablement baissé leur prix aujourd’hui. Vous pourriez être intéressé par ces autres Fire TV Sticks en vente. Pour ce prix vous ne pouvez pas le lâcher, j’en ai profité la dernière fois que je l’ai vu si bon marché et il ne peut être à vous que pour une courte durée, jusqu’à épuisement du stock.

Dernières unités du Fire TV Stick 4K Max pour 39,99 euros

Avec ce Fire TV Stick 4K Max, vous pouvez profiter de tout le contenu en ultra haute résolution (UHD/4K) sur votre téléviseur ou projecteur domestique. Installez, depuis l’App Store d’Amazon, une infinité d’applications multimédias, d’actualités et de jeux pour en profiter comme un jeune enfant. Je l’ai connecté à une entrée HDMI sur mon projecteur et je vois tout le contenu de Prime Video, Netflix, HBO Max, Disney+, Movistar+, Atresplayer, RTVE ou YouTube, entre autres, de manière magistrale.

Quelles sont les différences avec la version Fire TV Stick 4K ? Dans cette nouvelle version 4K Max, nous avons quelques distinctions à prendre en compte. Nous avons 2 Go de RAM, contrairement à la version 4K (purement) dans laquelle elle n’atteint que 1,5 Go. D’autre part, nous avons une connectivité Wi-Fi 6 de dernière génération, ce qui lui confère une plus grande stabilité et la possibilité d’atteindre des vitesses beaucoup plus élevées que les précédents modèles Fire TV.

Amazon a mis à jour ses modèles Fire TV Stick et en a lancé plusieurs de temps en temps, s’améliorant considérablement à chaque étape franchie. Maintenant, avec ce Fire TV Stick 4K Max (avec l’autorisation de votre Fire TV Cube), nous avons l’un des meilleurs appareils multimédia plug & play du marché pour seulement 39,99 euros. Nous avons notre propre navigateur Web pour pouvoir visiter des sites sans avoir à prendre le téléphone ou l’ordinateur.

Avec ces améliorations et ce Fire TV Stick 4K Max, vous pourrez passer d’une application à une autre, précédemment ouverte, sans transpirer. De plus, avec ses 8 Go de stockage interne, vous aurez de quoi installer toutes sortes d’applications/jeux dont vous avez besoin. En ce moment, Netflix, Prime Video, YouTube et Disney + sont installés et utilisés presque quotidiennement. Votre manette bluetooth dispose d’un microphone avec lequel vous pouvez parler à Alexa, et ainsi demander du contenu à visionner. Il effectue la recherche en quelques millisecondes et vous montre les résultats ou vous dirige directement vers le contenu que vous recherchez.

