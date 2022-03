4 autres téléphones Xiaomi mis à jour vers Android 12 et MIUI 13

Si vous possédez l’un de ces quatre mobiles Xiaomi, dans très peu de temps, vous commencerez à profiter de l’actualité de MIUI 13.

Xiaomi continue de mettre à jour ses téléphones vers la dernière version de MIUI. Après avoir publié la mise à jour pour un total de 13 appareils il y a quelques jours à peine, la société a maintenant poursuivi le déploiement de MIUI 13, incluant cette fois quatre autres téléphones qui sont déjà en cours de mise à jour.

Les quatre appareils font partie des séries Mi et Redmi, et tous ont été lancés tout au long de l’année 2020. Nous parlons de quatre appareils haut de gamme : les Xiaomi Mi 10 Pro, Mi 10, Redmi K30 Pro et Redmi K30S Ultra.

Quatre autres téléphones Xiaomi sont mis à jour vers MIUI 13

Comme ils l’ont assuré dans GizmoChina, les quatre appareils mentionnés reçoivent la mise à jour de MIUI 13 basée sur Android 12. Par conséquent, ils disposent tous de la dernière version disponible d’Android à ce jour.

Les appareils mis à jour avec le Xiaomi Mi 10 Pro –cmi–, le Xiaomi Mi 10 –umi–, le Xiaomi Redmi K30 Pro –lmi– et le Xiaomi Redmi K30S Ultra –apollo–. La mise à jour a commencé son déploiement en Chine, et plus tard, elle devrait commencer à atteindre le reste des régions, tant que les appareils ont été officiellement vendus – ce n’est donc pas le cas avec le Redmi K30S Ultra, un modèle exclusif pour le marché chinois.-.

De son côté, le Redmi K30 Pro a été vendu dans d’autres régions sous le nom de Xiaomi POCO F2 Pro, cet appareil devrait donc bientôt recevoir sa part correspondante de MIUI 13.

Téléphones Xiaomi qui seront mis à jour vers Android 13

Xiaomi maintient un bon rythme lorsqu’il s’agit d’apporter la dernière version de MIUI à ses mobiles les plus importants. Pour l’instant, oui, la Chine a la priorité dans le déploiement, tandis que le marché mondial continue d’attendre l’arrivée de MIUI 13 et toutes ses nouveautés.

