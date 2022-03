Les meilleures tablettes bonnes et bon marché que vous pouvez acheter (Mise à jour 2022)

Le marché des tablettes est immense, c’est pourquoi nous vous proposons aujourd’hui sept modèles parfaits pour ceux qui recherchent de bonnes performances au meilleur prix.

Bien que pour beaucoup les tablettes ne soient pas un produit essentiel comme le sont les smartphones, nous n’allons pas nier qu’elles restent des gadgets assez intéressants pour différents usages : de la navigation sur Internet, en regardant des séries ou des films et Netflix, même pour lire des documents au format PDF. Pour cette raison, dans ce guide, nous voulons parler des meilleures tablettes bonnes et bon marché du moment.

Il existe de nombreuses tablettes Android sur le marché et comme choisir l’une ou l’autre peut être une tâche assez compliquée, nous allons vous aider. Bien sûr, comme nous savons que vous aimez économiser beaucoup, nous avons sélectionné sept modèles qui, en plus d’avoir de bonnes performances, sont très bon marché. Au passage, nous avons aussi choisi quelques tablettes qui n’intègrent pas Android, mais ce sont quand même de bonnes options.

Top des meilleures tablettes pas chères

Samsung et Huawei sont les fabricants de certaines des tablettes bon marché les plus populaires, mais il existe d’autres marques qui font également un excellent travail en créant des modèles à prix abordable qui offrent des performances quotidiennes décentes. Dans ce guide, nous connaissons les principales caractéristiques des modèles les plus remarquables avec un prix abordable.

Onglet Lenovo P11

Bien qu’elle ne soit pas très populaire sur le marché, cette tablette Lenovo Tab P11 est l’une des tablettes les plus remarquables et les moins chères du moment. Tout d’abord, son design se démarque, avec un corps construit entièrement en aluminium et un poids d’environ 500 grammes. Son arrière, dans un ton argenté, est vraiment joli.

La Lenovo Tab P11 est une bonne option pour consommer du contenu multimédia pour deux raisons principales. Le premier d’entre eux est son écran LCD de 11 pouces avec une résolution 2K (2000 x 1200 pixels), de bonne qualité. La deuxième raison est constituée de ses huit haut-parleurs latéraux avec son Dolby Atmos. Bref, vous pourrez regarder vos séries préférées avec une bonne image et un bon son.

Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 662, avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne. De plus, il dispose d’une caméra arrière de 13 MP et d’une caméra frontale de 8 MP. On ne peut pas oublier sa batterie de 7 700 mAh qui promet jusqu’à 12 heures de lecture vidéo.

Pad Realme

La sortie du realme Pad a été une sacrée surprise, car le constructeur nous a surpris avec un appareil très complet et pas cher. Une fois de plus, nous sommes confrontés à une tablette avec un corps en aluminium qui se distingue par son confort, avec une épaisseur de 6,9 ​​millimètres et un poids de seulement 440 grammes.

C’est une autre bonne tablette pour la consommation multimédia, avec un écran LCD de 10,4 pouces avec une résolution 2K et quatre haut-parleurs Dolby Atmos. Son processeur, le MediaTek Helio G80, a beaucoup de puissance pour les tâches de base. De plus, sa mise à jour vers Android 12 a déjà été officiellement confirmée.

Avec cette tablette, vous pouvez également prendre des photos et participer à des appels vidéo, car elle dispose d’une caméra arrière et d’une caméra frontale, toutes deux de 8 MP. Offrant une bonne autonomie, il est assuré par une batterie de 7 100 mAh compatible avec une charge rapide de 18 W.

Samsung Galaxy Tab A8

Les tablettes Samsung sont toujours une bonne option, ce Samsung Galaxy Tab A8 en est la preuve. Le renouveau de la tablette la plus vendue de la firme sud-coréenne s’accompagne d’un châssis en aluminium qui offre un confort remarquable lorsqu’il faut la tenir. À l’avant, des cadres épais et un écran TFT de 10,5 pouces avec une résolution WUXGA (1920 x 1200 pixels).

Un processeur huit cœurs octa-core d’une puissance maximale de 2 GHz se charge de lui donner vie. Quant à la mémoire, elle peut être accompagnée de 3 ou 4 Go de RAM et de 32, 64 ou 128 Go de stockage interne, extensible. avec carte micro SD. Son système d’exploitation est Android 11.

En ce qui concerne les photos et les appels vidéo, la Galaxy Tab A8 est équipée d’une caméra arrière de 8 MP et d’une caméra frontale de 5 MP. Sa batterie a une capacité de 7 040 mAh, de quoi offrir la journée d’autonomie.

YESTEL Tablette 10 Pouces

Parfois, on a juste besoin d’une tablette bon marché, sans grandes spécifications. Parce que? Vous ne le voulez que pour naviguer sur Internet, lire nos merveilleux articles Netcost-security.fr ou écouter Conectando, notre podcast. Par conséquent, une tablette 10 pouces bon marché est votre meilleure option, surtout si elle est livrée avec un clavier externe comme ce modèle.

Cette tablette YESTEL de 10 pouces dispose d’un écran IPS avec une résolution HD et est livrée avec la puissance du processeur MediaTek MT8125, ainsi que 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible jusqu’à 128 Go. Son système d’exploitation est Android 10.

En ce qui concerne la batterie, la tablette dispose d’une batterie de 8 000 mAh qui vous permet de lire des vidéos en continu pendant 5 à 6 heures sur une seule charge. De plus, il dispose du WiFi, du Bluetooth et d’une prise casque, un accessoire qui est également inclus dans la boîte.

Tablette LNMBBS Android 9.0 10.1″

Cette tablette LNMBBS avec un écran IPS de 10 pouces et une résolution HD est également abordable. Pour son prix, c’est un modèle plus que recommandé si vous n’avez besoin de la tablette que pour naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux ou lire le fichier PDF occasionnel. À l’intérieur se trouve un processeur quadricœur MediaTek, accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage extensible.

Le système d’exploitation de cette tablette est Android, et elle dispose du WiFi, du GPS et du Bluetooth en termes de connectivité. Il y a deux caméras dont dispose ce LNMBBS : un arrière de 5 MP et un avant de 2 MP. Si ce qui vous inquiète, c’est l’autonomie, sachez qu’il monte une batterie de 8 000 mAh.

Blackview Tab11

La Blackview Tab11 est l’une des tablettes les plus complètes et les plus équilibrées de ce guide, avec de bonnes spécifications dans toutes les sections. Commençons par dire qu’il a un design saisissant, car il est disponible dans une couleur bleu-vert innovante qui n’est pas habituelle. De plus, il est livré avec un sac cadeau.

Sur sa face avant, un écran IPS de 10,36 pouces avec une résolution 2K (2000 x 1200 pixels). La puissance appartient au processeur Unisoc T618, qui est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Android 11 est son système d’exploitation.

De plus, dans sa fiche technique, nous trouvons une caméra arrière de 13 MP, une caméra frontale de 8 MP et une connectivité 4G, avec un espace pour deux cartes SIM. Vous pouvez l’utiliser tout au long de la journée sans avoir recours au chargeur, ceci est facilité par sa batterie de 6 580 mAh.

HUAWEI MatePad T10s

Huawei a plus de tablettes bon marché sur le marché, comme ce MatePad T10s, dont on pourrait dire qu’il s’engage à offrir une expérience 100% Huawei. Tout d’abord, il faut mentionner que ce modèle est livré avec un écran Full HD de 10,1 pouces, une taille idéale pour visionner du contenu sans que la tablette soit grosse et lourde.

Cette expérience Huawei est soutenue par deux éléments : le processeur Kirin 710A et les services mobiles Huawei. Cette tablette n’est pas livrée avec Android pour des raisons que vous connaissez déjà, elle inclut donc le propre système du fabricant chinois. Bien sûr, depuis l’AppGallery, vous pouvez télécharger vos applications préférées (en dehors de l’écosystème Google).

4 Go de RAM et 64 Go de ROM apparaissent également dans le MatePad T10s, qui prend également en charge le WiFi haut débit. Quant à l’autonomie, le modèle monte une batterie de 5 100 mAh.

