WhatsApp lance une fonction pour contrôler l’enregistrement des notes vocales

WhatsApp pour Android vous permet désormais de mettre en pause et de reprendre l’enregistrement de notes vocales.

WhatsApp est l’outil que plus de 2 000 millions de personnes dans le monde utilisent chaque jour pour communiquer avec leurs amis et leur famille, mais depuis l’arrivée de ce client de messagerie, la façon dont nous communiquons avec nos proches a changé. des notes vocales plus que des SMS.

Pour cette raison, l’application de messagerie détenue par Meta concentre ses efforts sur l’amélioration de cette fonctionnalité et une bonne preuve en est que, après avoir récemment activé la lecture en arrière-plan de l’audio, WhatsApp vient maintenant de lancer une nouvelle fonction qui nous permettra de contrôler l’enregistrement de notes vocales.

Ceci est la nouvelle fonction de contrôle d’enregistrement de mémo vocal

Comme nous le disent les gars du média spécialisé WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.22.6.7, inclut une nouvelle fonction qui nous permettra à la fois de mettre en pause et de reprendre l’enregistrement d’une note vocale, une fonctionnalité qui Il était déjà disponible dans la version de bureau et la version iOS.

Jusqu’à présent, il n’était possible que d’arrêter l’enregistrement d’une note vocale, mais à partir de maintenant, comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons sur ces lignes, lorsque vous commencez à enregistrer une note vocale, nous pouvons la mettre en pause ou la reprendre en en appuyant sur un nouveau bouton de pause rouge qui apparaît juste en dessous des ondes vocales.

Les réactions sur WhatsApp se rapprochent : ce seront les animations

Cette nouvelle fonctionnalité pour contrôler l’enregistrement des notes vocales atteint déjà certains utilisateurs de la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, mais si vous utilisez cette version et que vous n’avez pas encore reçu cette nouvelle fonction, soyez patient, car dans quelques jours vous l’avoir à disposition.

