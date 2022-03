Samsung limiterait les performances de ses mobiles dans plus de 10 000 applications

Si votre mobile Samsung ne fonctionne pas comme il se doit, « GOS » peut être à l’origine du problème. Ce logiciel peut limiter les performances de votre mobile lors de l’exécution de certaines applications.

Cela ne semble pas être une bonne semaine pour Samsung. Après qu’un groupe de chercheurs de l’Université de Tel Aviv ait découvert que la marque avait expédié plus de 100 millions d’appareils avec un système de cryptage défectueux, plusieurs rapports affirment maintenant que Samsung limiterait délibérément les performances de ses appareils lors de l’exécution de certaines applications. Plus de 10 000, pour être exact.

Cette limitation serait donnée par l’application appelée « Game Optimization Service », qui a la capacité de déterminer quelle application est en cours d’exécution sur l’appareil pour limiter ou non les performances de l’appareil selon que ladite application figure ou non dans la liste.

« Game Optimization Service », la raison pour laquelle certains jeux ne fonctionnent pas bien sur certains mobiles Samsung

Ils sont nombreuses les sources qui ont rapporté l’existence de ce logiciel sur les appareils de l’entreprise. En effet, comme le rapporte le portail coréen Naver, Samsung aurait ouvert une enquête, et tôt ou tard l’entreprise devrait faire une déclaration à ce sujet.

Comme cela a été vérifié, l’application « Game Optimization Service » a une liste composée de plus de 10 000 applications et jeux, y compris certains titres très populaires, tels que Genshin Impact, la collection d’applications Microsoft Office, de nombreuses applications Google, et même certaines applications préinstallées sur le système, telles que l’application Paramètres, la galerie ou l’application appareil photo. Certaines indications suggèrent même que l’application pourrait limiter la résolution de l’écran dans certains cas. Tout cela, supposons-nous, dans le but d’économiser de l’énergie ou d’éviter la surchauffe des téléphones.

Fait intéressant, il a été déterminé que les applications de test de performance ou de référence ne sont pas incluses dans la liste. Avec laquelle, tout semble indiquer qu’il s’agit d’une technique similaire à celle que OnePlus a réalisée avec certains de ses modèles, qui consiste à limiter les performances de la plupart des applications hors benchmarks, dans le but d’offrir le maximum de performances possibles dans ce domaine. type de test, bien qu’au jour le jour, il ne soit pas possible d’atteindre ce pic de performances lors de l’exécution d’applications ou de jeux.

En fait, j’ai réussi à désactiver Samsung GOS…

Mais rien n’a changé, les jeux (GI en particulier) fonctionnent toujours comme de la merde.

Ensuite, j’ai trouvé ce commentaire, c’est peut-être vrai, nous ne pouvons plus désactiver l’application GOS et l’appeler un jour. Euh…‍♂️‍♂️‍♂️ pic.twitter.com/teohvqgnPR — Relecteur doré (@Golden_Reviewer) 3 mars 2022

Quoi qu’il en soit, il faudra attendre la réponse officielle de Samsung pour en savoir plus sur l’affaire. En attendant, il est possible de désactiver l’application sur les appareils dotés d’une version de One UI antérieure à One UI 4.

