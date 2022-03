Kodi dit adieu pour toujours à TVAddons : son créateur admet le piratage et paie 19,5 millions de dollars

Ce ne sont pas de bons moments pour Kodi, qui, bien qu’il n’ait pas cessé de perdre des utilisateurs à grande vitesse, dit maintenant également au revoir à l’un de ses grands référentiels tels que TVAddons.

À présent, vous connaissez sûrement déjà Kodi comme le centre multimédia le plus populaire de toute la scène mobile actuelle, étant disponible sur plusieurs plates-formes et intégrant d’innombrables modules complémentaires et sources de contenu afin que notre Android TV et de nombreux autres appareils élargissent considérablement ses fonctionnalités.

Une fonctionnalité qui restera limitée, de toute façon, puisqu’il semble que Kodi va bel et bien dire adieu pour toujours à TVAddons, probablement son référentiel le plus utilisé au niveau mondial, puisque son créateur Adam Lackman vient de plaider coupable à des accusations de piratage, d’accord avec le court une amende de pas moins de 19,5 millions de dollars pour violation du droit d’auteur.

En fait, c’est que TVAddons a déjà été déconnecté à travers le monde, et cette fois il n’y a aucun espoir qu’il revienne comme c’était déjà arrivé en 2017 après la plainte de l’opérateur américain DISH Network, qui était sûrement le premier d’une longue série des poursuites qui ont saigné le service des 40 millions d’utilisateurs actifs mensuels qu’il avait il y a seulement 5 ans.

De plus, d’après ce que nous disent les confrères de TorrentFreak, il semblerait que l’accord comprenne le transfert aux opérateurs canadiens qui viennent de gagner le procès du contrôle de la plupart des données et propriétés de TVAddons, y compris les domaines, les serveurs, les comptes et informations de connexion, ce qui complique considérablement le fait que la plate-forme ne peut plus jamais fonctionner, même via d’autres domaines et de nouveaux propriétaires.

La plateforme Kodi ne vit pas les beaux jours, qui se retrouve désormais sans l’un de ses référentiels les plus connus comme TVAddons, qui a déjà été déconnecté après l’accord avec la justice de son créateur Adam Lackman : coupable de piratage, 19,5 millions de dollars de une amende et le transfert des actifs du service au groupe d’opérateurs canadiens plaignants.

Comme vous le savez déjà, le service Kodi en tant que centre multimédia gratuit et open source est parfaitement légal, même s’il faut reconnaître que ses nombreux référentiels tiers en incluent beaucoup qui offrent un accès gratuit à du contenu payant ou protégé par le droit d’auteur, permettant aux utilisateurs de pirater ces contenus assez facilement.

TVAddons était l’un d’entre eux, et Adam Lackman lui-même l’admet sans hésitation ni détails techniques, se définissant comme « un ex-pirate » après avoir convenu avec les tribunaux canadiens qu’il « était directement ou indirectement impliqué dans la promotion, l’hébergement, le développement ou la distribution de des modules complémentaires pour Kodi qui permettent aux utilisateurs d’accéder à du contenu protégé par des droits d’auteur sans autorisation. »

Le procès est maintenant officiellement terminé et je peux continuer ma vie. Ce n’était pas le résultat que j’avais espéré, mais un résultat quand même. Je ne ferai pas d’autres déclarations à ce sujet, car je souhaite regarder vers l’avenir plutôt que de m’attarder sur le passé. — Adam Lackman • אדם לקמן (@adam_lackman) 23 février 2022

Tout cela, selon Adam lui-même, cherchant à clore l’affaire et à continuer sa vie une fois pour toutes.

Pas en vain, il semble qu’au moins cet homme ait d’autres projets en tête et ce qu’il veut, c’est se libérer de ces problèmes récurrents pour se consacrer à d’autres choses plus intéressantes et, sûrement, aussi plus légales. Bien entendu, l’argent ne devrait pas faire partie de ses problèmes, puisque l’amende convenue atteint pas moins de 19,5 millions de dollars… Combien aura-t-il gagné pour accepter de son plein gré une telle amende pécuniaire ?

