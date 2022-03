C’est la meilleure nouvelle du Samsung Galaxy S22 : pas de crainte de modifications

Confirmé : Samsung ouvre la main et déverrouiller le ‘bootloader’ du Galaxy S22 n’impliquera finalement la perte d’aucune fonctionnalité de base.

Ce n’est pas que ces derniers temps cette installation de mods et de ROM personnalisées sur notre Android a été très réussie, même si certainement personne ne veut acheter un téléphone portable de plus de 1 000 euros et que le fabricant en service supprime les autorisations, privilèges et possibilités de leur smartphone , qu’ils les utilisent ou non.

Et c’est précisément ce que les utilisateurs du Galaxy Z Fold3 ont dû « souffrir », quand du coup ils ont découvert que Samsung avait introduit des systèmes de protection supplémentaires sur ses très chers smartphones pliables qui provoquaient le blocage de certaines fonctions de base au cas où l’utilisateur ouvrait le chargeur de démarrage pour charger les modifications logicielles.

Certes, Samsung a reçu beaucoup de critiques, expliquant le mouvement de manière vague autour des exigences de sécurité Knox, mais sans nous laisser de raisons logiques qui justifieraient la désactivation, par exemple, d’un système de caméra qui a cessé de fonctionner complètement une fois le bootloader a été ouvert et jusqu’à ce que l’utilisateur le verrouille à nouveau.

Samsung laisse derrière lui les systèmes de protection supplémentaires inclus avec le Galaxy Z Fold3 et permet à nouveau aux utilisateurs du Galaxy S22 d’ouvrir le « bootloader » sans compensation ni perte de fonctionnalité.

Heureusement, les Galaxy S22, S22+ et Galaxy S22 Ultra apportent de bonnes nouvelles aux plus geeks de l’endroit, et c’est que Samsung a choisi de revenir à ses politiques plus permissives et de ne pas bloquer la fonctionnalité de ses nouveaux fleurons à ceux qui veulent les modifier.

Nos confrères de xda-developers, la photo la plus prolifique de la scène Android, nous l’ont confirmé en indiquant qu’effectivement aucun des modèles de la famille Samsung Galaxy S22 n’est protégé contre l’ouverture du bootloader, pouvant le déverrouiller sans aucune limitation de fonctionnalités standard ou dans la caméra ou d’autres composants.

Dans tous les cas, vous devez vous rappeler que le processus de déverrouillage du chargeur de démarrage sur les téléphones Samsung implique de formater complètement la mémoire du téléphone et d’activer le drapeau Samsung Knox, de sorte que la garantie sera invalidée et que le processus doit être effectué avec le plus grand soin. .

Tant mieux pour Samsung, quoi qu’il en soit, car la communauté Android a toujours été une énorme différenciation sur la plateforme et il est important d’en prendre soin… !

