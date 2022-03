Ce lecteur de code QR est l’un des meilleurs que vous puissiez télécharger et il est gratuit pour une durée limitée

Pour un temps limité, vous pouvez obtenir l’un des meilleurs lecteurs de code Android, l’application « QR/Barcode Scanner PRO », totalement gratuite et de Google Play.

Comme chaque semaine, Google Play propose sa désormais traditionnelle ronde d’offres avec des dizaines d’applications et de jeux à prix réduits, voire gratuits, que nous vous recommandons toujours de vérifier attentivement car parfois vous trouvez des bonnes affaires intéressantes, mais surtout parce qu’une fois que vous téléchargez une application sera toujours à nous, peu importe combien son prix augmentera à nouveau.

Aujourd’hui, nous vous apportons, en fait, l’un des meilleurs lecteurs de QR et de codes-barres sur toute la plate-forme Android, qui nous propose également pour une durée limitée sa version « Pro » totalement GRATUITE sur Google Play… Et ne voulez-vous pas rester? sans elle, non?

La vérité est que l’application QR / Barcode Scanner PRO est l’un de ces outils essentiels que nous devrions toujours avoir sur nos téléphones, pouvant scanner n’importe quel type de code simplement en pointant la caméra du smartphone pour choisir plus tard les actions à entreprendre avec le déchiffré information.

26 applications Android trop belles pour être gratuites

En fait, l’application elle-même reconnaîtra automatiquement tout QR ou code-barres et ne nous montrera les actions pertinentes que si elle contient du texte, un lien URL ou tout autre type d’informations telles que des cartes de visite ou similaires. Vous pourrez lire toutes sortes de codes texte, liens URL, produits, contacts, ISBN, rendez-vous de calendrier, e-mails, balises de localisation, données de connexion Wi-Fi et de nombreux autres formats courants.

De plus, cette version « Pro » ne contient aucune publicité ou publicité intégrée d’aucune sorte, ce qui rend son utilisation aussi simple que possible et nous fournit un historique complet afin que nous ne perdions aucune des informations que nous numérisons avec.

Nous pouvons même scanner par lots, partager des codes avec nos amis et aussi, attention, générer différents types de QR et de codes-barres avec les informations que nous souhaitons.

Il ne nécessite pas de connexion Internet et est compatible avec pratiquement tous les mobiles Android, coûtant normalement 2,39 euros pour tous ceux qui souhaitent acquérir cette licence complète.

Courrez le télécharger, car une fois que vous l’aurez obtenu gratuitement, il sera toujours à vous, même si vous changez de smartphone ou devez le réinstaller !

C’est le super traducteur tendance qui vous fera oublier Google Traduction, maintenant disponible gratuitement pour Android

Rubriques connexes : Applications gratuites