7 applications gratuites pour une durée limitée : profitez-en !

Apple Ordinateur Portable MacBook Air 2020 : Puce Apple M1, éCran Retina 13′′, 8 Go de RAM, 256 Go de Stockage SSD, Clavier rétroéClairé, Caméra FaceTime HD, Touch ID; Gris Sidéral

Autonomie d’une journée : autonomie longue durée pouvant atteindre 18 heures en fonction de l’utilisation. Performances remarquables : accomplissez facilement toutes sortes de tâches, du montage professionnel aux jeux d’action les plus spectaculaires. La puce Apple M1 intègre un CPU 8 cœurs offrant des performances jusqu’à 3,5 fois plus rapides que la génération précédente, tout en consommant moins d’énergie. Mémoire ultra-rapide : 8 Go de mémoire unifiée, pour un système plus rapide et plus réactif. Il permet ainsi de réaliser des tâches exigeantes telles que la navigation à plusieurs onglets, particulièrement gourmande en mémoire, ou l’ouverture d’un fichier graphique volumineux rapidement et facilement. Superbe écran : les images affichent un réalisme sans précédent sur l’écran Retina de 13,3′′. Profitez d’un texte d’une netteté et d’une clarté impressionnantes, et de couleurs plus éclatantes. Pourquoi choisir le Mac ? Facile à maîtriser. Ultra-simple à configurer. Prodigieusement puissant. Intuitif. Doté de nombreuses apps intégrées prêtes à l’emploi. Le Mac est conçu pour vous permettre de travailler, jouer et créer comme jamais auparavant. Compatible, tout simplement : profitez de toutes vos apps actuelles, notamment Adobe Creative Cloud, Microsoft 365 et Google Drive. Et utilisez vos apps pour iPhone et iPad préférées directement sur macOS. Vous bénéficiez ainsi de la plus vaste collection d’apps jamais proposée sur Mac. Toutes disponibles sur l’App Store. Facile à maîtriser : si vous possédez déjà un iPhone, votre MacBook Air vous semblera familier dès que vous l’allumerez. Et il fonctionne en parfaite harmonie avec tous vos appareils Apple. Utilisez votre iPad pour prolonger l’espace de travail offert par votre Mac, répondez à vos messages et à vos appels directement sur votre Mac, et bien plus encore. Design sans ventilateur : même lorsqu’il est soumis à des charges de travail intenses, votre MacBook Air garde la tête froide et reste silencieux. AppleCare : chaque Mac est assorti d’une garantie limitée d’un an et de 90 jours d’assistance technique gratuite. Souscrivez l’AppleCare+ pour étendre votre garantie, éviter le stress et réduire le coût des réparations imprévues. Respectueux de l’environnement : le MacBook Air possède un boîtier fabriqué en aluminium 100 % recyclé et consomme moins d’énergie afin de réduire son empreinte carbone.